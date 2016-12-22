AK Parti İlçe Başkanı Kaya, çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Safranbolu ilçe Başkanı Ali Kaya düzenlediği basın toplantısında ilçeye yapılan yatırımları değerlendirdi.

Kaya, geçtiğimiz hafta İstanbul ve Kayseri’de gerçekleşen terör olaylarında ve yine dün Suriye’de El Bab bölgesinde gerçekleşen operasyonlarda şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet diledi.

Terörün huzursuzluktan, korkudan, nifaktan ve en önemlisi cehaletten beslendiğini söyleyerek, “

Hayatımıza daha büyük bir bilinçle devam edeceğiz. Bir kere, herşey den önce 15 Temmuzda yakaladığımız milli birlik ve beraberlik duygusunu bozmayacağız ve hayatımıza, en önemlisi de işlerimize yoğun bir şekilde sarılacak ve çalışacağız.Ülkemizde ekonomik kriz yoktur arkadaşlar sadece durağanlık vardır ve ekonomik terörle karşı karşıyayız. Hani hep diyoruz ya masalar eliyle dış ülkelerin terörü diye işte burada masa yok sadece dış ülkeler var ve onların bizzat kendilerinin kurguladıkları ekonomik terör mevcut. Yıl sonunda dış açık dengesini şaşmamak adına merkez bankası çok ciddi bir müdahalede bulunmadı ancak ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın çağrısına tüm hücreleriyle yıl başından sonra cevap verecek ve müdahalede bulunacak” dedi.

10 Mart’ta göreve geldiklerini ve Safranbolu’ya yapılan yatırımlar ile seçim beyannamelerinde bulunan projeleri de aktan Ali Kaya, “Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hedeflerimizin yüzde 70 kadar kısmı neredeyse tamamlandı. Yine belediyemiz ve kaymakamlık projelerimiz hazır ve onay aşamasında. Kirkille de Abdullah amcadan bağışlanan ve yine FETÖ olaylarından sonra Milli Eğitime geçen Fatih koleji yeni adıyla Şehit Murat Akdemir okulumuz proje İmam Hatip olarak devam etmekte ve bu okulun birçok il ve istekli ilçeden Safranbolu’ya verilmesi büyük bir kazanımdır. Proje İmam Hatip aslında bir fen ve sosyal lise ve buna ilave bir İmam Hatip lisesidir ki puanlama ve eğitim kalitesi olarak bölgemize hitap edecek bir okuldur. Yine Safranbolu Devlet hastanemizde gelişmeler oldukça iyi ve 75 bin insanımıza hizmet veren kurumumuzda 5 diş hekimi ve 4’e çıkan dahiliye kadrolarımız ve yine kardiyolojinin gelmesi için yapılan yatırımlar vardır. Hastanemize büyük bir rahatlık katacak ve ivme kazandıracak olan şuan rektörlük bünyesinde olan Taş bina ile 25 yatan hasta için ve ilave poliklinikler ve aynı zamanda fizik tedavinin geliştirilmesi için yer kazanacağız. Yani idari kısım hastane kampüsünde sıkışmış olan Taş binaya geçtiği zaman ciddi manada hizmet kalitemiz artacaktır.

İlimizde ve ilçemizde milli birlik ve beraberliğin devamı adına her türlü fikre açık ve saygımız vardır. Hizmetler yapılır, siyaset işler ancak ülkemizin sınırları ve milletimize yapılanlar karşısında birlik ve bütünlük içinde hareket edebilmek esastır. Siyasi çekişmeler ve makamlar şuan ayaklarımızın altındadır ve dava bilinci ve inancı içerisinde ülkümüz ve amaçlarımız doğrultusunda hareket edebilmemiz esastır. Şu unutulmamalıdır ki, bu millet tarih sahnesi boyunca hiçbir ülke veya güç karşısında boyun eğmemiş ve yine boyun eğmeyecektir” ifadesinde bulundu.