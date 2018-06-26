AK Parti İlçe Başkanı Kırık, "Yenice halkına teşekkür ediyorum“

Yenice’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasında ve AK Parti’nin destekleyicisi olduğunu vurgulayan Yılmaz Kırık; “Tüm seçim çalışmalarımız boyunca bizi destekleyen tüm Yeniceli hemşehrilerimize, seçim sürecinde gece gündüz sahada çalışan partimizin Milletvekili adaylarına, Yortan belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, il yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, Yortan teşkilatımıza, tüm teşkilat mensuplarımıza, köy ve mahalle başkanlarımıza,milletvekili aday adaylarımıza, seçimlerin huzur ortamında yapılmasına büyük gayret gösteren güvenlik güçlerimize, İlçe Seçim Kuruluna , 16 yıldır Partimize istikrara sahip çıkan tüm Yenice halkımıza bir kez daha yürekten teşekkür eder, yeni dönemin Ülkemiz ilimiz ve ilçemiz açısından hayırlı uğurlu olmasını dilerim.24 Haziran seçimleri sistem değişikliği açısından büyük önem arz ediyordu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda ülkemizin daha iyi yönetilebilmesi , daha iyi hizmet edebilmesi için verilen bir mücadeleydi. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı ile yeni sistem anlayışına geçmiş olduk. AK Parti Teşkilatlarına , Yeniceli hemşehrilerimiz Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” için Recep Tayyip Erdoğan ile devam dedi. 25 Haziran’dan itibaren Yenice için vaat ettiğimiz projelerin takipçisi olacağız. Yenicemiz için büyük önem arz eden Yenice’ye İhtisas (AĞAÇ) Organize Sanayi Bölgesi, BİM deposu, Doğalgaz, dikili satış, HES ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Yenice halkımızın istemediği hiçbir şey Yenice’de uygulanmayacak istediği hizmetler de Yenice’de uygulamaya devam edeceğiz. Zonguldak’a alınacak olan TTK işçisi ve Kardemir’e alınacak olan işçi konusunda Yenice teşkilatı olarak elimizden gelen çabayı göstereceğiz. “dedi.

Kırık açıklamasına devam ederek, “Karabük ilimizden Milletvekili seçilen Sayın Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’i de tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ayrıca millet ittifakından CHP’den Karabük Milletvekili seçilen Dr. Hüseyin Avni Aksoy’u tebrik ediyor, başarılar diliyorum. 24 Haziran’da seçimler Yenice’de huzur içerisinde geçmiştir. Katkıda bulunan cumhur ittifakı ve millet ittifakı parti mensuplarına da ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.