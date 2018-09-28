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AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları aşure dağıttı

AK Parti Karabük Kadın ve Gençlik Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Parti binası önünde yapılan aşure dağıtımına AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile parti yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Aşure dağıtımına katılan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saime Günal Öksüzoğlu, İslam aleminin muharrem ayını kutladığını belirterek, “Muharrem ayının maneviyatından yararlanmak için çok güzel çalışmalar yaptık. Muharrem ayı bereket ayı dedik teşkilatlar olarak bu ayın feyz ve bereketinden nasiplenmek için aşure etkinliği düzenledik. Vatandaşlarımızı sosyal medya üzerinden davet ettik. Güzel oldu çok şükür bu ayın maneviyatına yaralanmak için güzel çalışmalar yapıyoruz” dedi.

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