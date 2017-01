AK Parti Karabük İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısını gerçekletirdi.

Yıldırım Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen danışma meclisi toplantısına AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Bölge Koordinatörü Ali Temur, İl Başkanı Timurçin Saylar, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş, Ovacık Belediye Başkanı Zafer Küpler, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İlçe Teşkilat Başkanları ile çok sayıda parti üyesi katıldı.

İl Başkanı Timurçin Saylar, “Bu ülkeyi koruyan herkes; askerdir, polistir. Şuan ülkemizde herkes görevini yapıyor. AK Parti olarak bizde görevimizi yapacağız” dedi.

Saylar, “Araziye hakim olacağız ve insanlarımıza anlatacağız. Bu ülkede Ulubatlı Hasanlar da bitmez, Alparslanlar da bitmez, Fatih Sultan Mehmet Hanlar da bitmez, Ömer Halisler de bitmez, Fethi Sekinler de bitmez. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi PKK’sı, FETÖ’sü, IŞİD’i gelse ne olur, ne gelirse gelsin. Biz burada kucaklaşalım. Bu millet komple kucaklaşsın, vallaha dünyanın hepsi gelse de hiçbir şey yapamazlar. Biz Cumhurbaşkanımızın arkasında kale gibi duruyoruz, kim gelirse gelsin, sonucu da ne olursa olsun biz Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Kefenimizi giydik, öyle bekliyoruz. Zaman ülkemize, vatanımıza sahip çıkma vaktidir. Biz saflarımızı sıklaştırdığımızda kimse bize bir şey yapamaz” diye konuştu.

Milletvekili Burhanettin Uysal ise, AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’de yönetim zafiyetinin ortadan kaldırıldığını belirterek, “Allah nasip ederse Pazartesi günü yeni bir yönetim anlayışı için anayasa değişikliğini içeren kanunu da TBMM getiriyoruz. Ben şimdiden bu anayasa değişikliğinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. AK Parti’nin iktidara geldiği döneme kadar hükümetlerin iktidar da kalma süreleri sadece bir buçuk yıl. Bir buçuk yılda neyi planlayacaksınız ya da neyin icraatını gerçekleştireceksiniz. Evet, dünyada ki güzel uygulamaları da değerlendirdik, ülkemize yakışır bir yönetim sistemini inşallah ilk önce meclisimizde daha sonra da sizlerin oyu ile kabul edip daha güçlü bir yönetim sistemini ülkemize kazandıracağız. AK Parti iktidara gelemden önceki dönemleri hatırlayalım. Vatandaşlarımız baktı ki koalisyon ile bu ülke yönetilmiyor. Devlet yönetimi öyle basit bir işlem değildir. Elbette ki uzlaşmalı bir tavır olacak” dedi.

Temur, “Teşkilatlar olarak her zamankinden daha çok çalışmalıyız”

Teşkilat çalışmalarına değinen ve AK Parti teşkilatları olarak her zamankinden daha çok çalışmaları gerektiğini söyleyen Bölge Koordinatörü Ali Temur, “ Ülke olarak çok jeopolitik bir konumda olduğumuzu biliyoruz. Bunun için insanlarımızın çok uyanık, çok çalışkan ve cevval olması gerekiyor. Ülkemizin her tarafında dünyanın her yerinden destek alan hainlerin neler yapmaya çalıştığını neler ile uğraştıklarını beraber takip ediyoruz. Bu sebeple bizler ülke olarak, millet olarak, teşkilat olarak dimdik ayakta durmalıyız, birbirimize kenetlenip, düşmanlarımıza karşı tek vücut olmalıyız. Teşkilat kademelerimiz ile canla başla çalışmalıyız. Biz güçlü olursak hiçbir hain bizim karşımızda, ülkemizin karşısında, milletimizin karşısında duramaz” dedi.

Konuşmaların ardından daraltılmış il danışma meclisi toplantısı dilek ve temenniler ile sona erdi.