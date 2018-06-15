Ramazan bayramı dolayısıyla AK Parti Karabük İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlarla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük milletvekili adayları, aday adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma öncesi konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Türkiye’de yapılan bütün hizmetlere öncülük eden kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Diğer cumhurbaşkanları ile beraber kıyaslamam bile doğru değil. Çünkü diğerlerinin hiçbir icraatları yok. 24 Haziran’ın Bayram olabilmesi için 16 yıldır bu ülkeye kazandıran hizmetlerin üzerine koyabilecek bir yönetim gelirse 24 Haziran’ın Bayram olmasının bir anlamı vardir. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçerse 24 Haziran seçimlerinin bir önemi, Yenice orman ürünleri sanayi faaliyete geçerse bir önemi var. Şirin evlerdeki hastanenin ek binasının bloğu yapılır hizmete girerse önemi vardır. Karabük çevre yolu yapılır, vatandaşlarımızın hizmetine girerse bir anlamı vardır. Çünkü 14 yıl önce kıyasladığımızda birkaç katı hizmetle buluşturan iktidarı 24 Hazirandan sonra da devam ettirirse bir anlamı vardır. 8 haziranda Muharrem İnce buraya geldiğinde konuşmasının tamamını dinledim. Karabük ile ilgili bir tane projesi yok. Projesi olan yaptıklarıyla kendini ispat etmiş yönetime Karabük’lüler ve Türkiye’de yaşayan insanlar olarak yeniden geçit vermeliyiz” dedi.

Diğer cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan’ın İlk turda kazanmasını engellemek için aday olduklarını, ilk turda Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsleyeceğini söyleyen Şahin “Bu millet yapılanları görüyor ve biliyor. Yenilerinin onun önderliğinde yapılabileceğine inanıyor. O yüzden hangi partiye oy vermiş olursanız olun her şey ayan beyan ortadadır” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir”

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı seçildiğinde Selahattin Demirtaşı başkan yardımcısı yapacaklarına dair açıklamalarını değerlendiren Şahin şunları söyledi. “Demek ki bunlar başa gelse Türkiye de terörle mücadele bitecek. Terör örgütleri bayram edecek 15 Temmuz’da mağlup olanlar kaybedenler umutlarını 24 Hazirana bağladılar. PKK terör örgütünün elebaşları CHP haber göndermiş HDP destek verin Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli birlikteliği başarılı olmamalı başarılı olursak bittik diyor bitecek bu terör örgütlerinin hepsinin köküne kibrit suyunu şimdide döküyoruz, seçimlerden sonrada dökmeye devam edeceğiz. Bu yüzden 24 Haziran seçimi sadece yeni sisteme geçme seçimi değil aynı zamanda Türkiye’nin geleceğini de oylarınızla inşa edeceksiniz.”

“Cumhurbaşkanımızı büyük oy farkıyla seçeceğiz”

Şahin, Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğinin önünü kesmeye çalıştıklarını ifade ederek “Demek ki Recep Tayyip Erdoğan o kadar meyveli ağaç o kadar güçlü bir lider. Geçenlerde Fransa’da bir dergide dünyayı önümüzdeki yıllarda yönlendirecek 4 tane liderin fotoğrafını koymuşlar. Bu 4 liderden bir tanesi de Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah cumhurbaşkanımızı ilk turda büyük bir oy farkıyla seçeceğiz ama onu mecliste güçlü tutacak ihtiyaç duyduğu kanunlar meclisten çıkaracak olan grubun orada olması lazım. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan’a verilen oyun değeri ve anlamı neyse milletvekiline verilen oyun değeri ve anlamı odur” diye konuştu.

Şahin, Millet ittifakının parlamenter sistemi geri getirmeye çalışarak, milletin iradesine karşı çıktıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından partililer vatandaşlarla bayramlaşarak program sona erdi.