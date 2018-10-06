AK Parti Karabük teşkilatı, Şahin ve Ceylan ile fikir alışverişinde bulundu

AK Parti Karabük Teşkilatı AK Parti Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Ali Kaya, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları üyeleri AK Parti Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin ve AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Altınöz, Karabük'e yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunularak daha da iyileştirilebilmesi amacıyla neler yapılabileceği konusunda bilgiler verirken, misafirperverliklerinden dolayı Şahin ve Ceylan'a teşekkür etti.

Şahin ve Ceylan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür ettiler.