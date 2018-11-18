İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Karabük Teşkilatında elektronik ortamda temayül yoklaması

AK Parti Karabük İl Başkanlığında 31 Mart seçimleri için çıkacak olan belediye başkanı adayını belirlemek için elektrik ortamda temayül yoklamasına gidildi.


5000 Evler Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve ilk defa elektronik ortamda yapılan temayül yoklamasında 526 delege oy kullandı. Temayüle AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK PartiİstanbulMilletvekili Mihrimah Belma Satır, AK PartiBolu MilletvekiliFehmi Küpçü ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.


Temayülün elektronik ortamda yapılması çok sayıda kağıt israfını engellerken, sonuçlar kısa sürede açıklanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.