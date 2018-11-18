AK Parti Karabük Teşkilatında elektronik ortamda temayül yoklaması

5000 Evler Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve ilk defa elektronik ortamda yapılan temayül yoklamasında 526 delege oy kullandı. Temayüle AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK PartiİstanbulMilletvekili Mihrimah Belma Satır, AK PartiBolu MilletvekiliFehmi Küpçü ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Temayülün elektronik ortamda yapılması çok sayıda kağıt israfını engellerken, sonuçlar kısa sürede açıklanacak.