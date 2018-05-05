AK Parti Karabük’te temayül yoklaması yaptı

Sabah saatlerinde yıldırım düğün salonunda başlayan temayül yoklamasına teşkilat mensupları yanı sıra görevlendirilen AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı Sevda Tığ, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Kadın Kolları katıldı.

Temayül yoklaması açılışında konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Teşkilatın eğilimini öğrenmek için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade ederek “Temayüllerinn AK Parti teşkilatlarının eğilimini öğrenmek için böyle bir çalışma yapılıyor. Böylece teşkilatlara önem veriyoruz. Hem genel başkanımıza hemde AK Parti Genel Merkezimize teşekkür ediyorum. Temayül yoklamasının ülkemize, Karabük’ümüze, partimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

"Oylar Genel Merkez’e götürülecek"

Gerçekleştirilecek temayülün ardından çıkacak sonuçların genel merkeze götürüleceğini ifade eden TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "24 Haziran 2018 seçimleri şimdiden hayırlı olsun. Erken seçim olması sebebiyle program çok sıkışık. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , bu davanın omurgası ve bel kemiği olan teşkilatlarımızın görüşünü almadan yola çıkmayın tembihi ile temayüllere başladık. Biliyoruz ki teşkilatlarımız bu davanın neferleri en doğru kararı verecekler. Bugün Karabük’te hangi vekillerle çalışmak istediğinizi kullanacağınız oylarla belirleyeceksiniz. Bizlerde bu oyları bir çuvalda ağzı sıkıca bağlanıp mühürlendikten sonra Ankara’ya genel merkeze getireceğiz. Genel merkezde bir yetkilinin önünde üç kişilik heyet sayacak. Asla dışarıya sızdırmadan yetkililere sonuçları teslim edeceğiz. Milletvekili listesi oluştururken temayül kriterdir. Kabul edersiniz ki siyaset bir çok dengeyi hususu ve hassasiyeti gözeterek oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi de budur. Şimdiden hepimize hayırlı olsun. Böyle bir zamanda böyle bir davada gönüllü çalışmak çok zor. Tarihe ve tarihe yön veren insanlar olarak tarihe geçiyoruz. Kutlu bir davada reisimizle birlikte yürüyoruz" dedi.