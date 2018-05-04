AK Parti Milletvekili aday adayları Yenice’de tanıtıldı

AK Parti Karabük’ten 33 kişi milletvekili aday adayı oldu.Babanın Sayvanı Düğün Salonu’nda AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısında ; 24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başvuruda bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayları tanıtıldı.Yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıya; AK Parti Karabük İl Başkanı Av.İsmail Altınöz, il yönetim kurulu üyeleri, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından tanıtım toplantısının açılış konuşmasını AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık gerçekleştirdi.Kırık konuşmasında, AK Parti’den aday adayı olan Milletvekili aday adaylarını tebrik ederek başarılar diledi.

Milletvekili aday adaylarının kendilerini tanıttığı 2 dakikalık kısa konuşmalarının ardından, tanıtım toplantısı sona erdi.