AK Parti milletvekili adayları iftarda bir araya geldi

Düzenlenen iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Niyazi Güneş, Prof.Dr. Burhanettin Uysal, AK Parti il ve ilçe teşkilatı katıldı. İftar yemeğinde konuşan AK Parti Karabük 2.sıra Milletvekili Adayı Güneş, milletin içindeki coşkunun 24 haziranda ortaya çıkacağını belirtirken, 3.sıra Milletvekili Adayı Uysal ise 24 hazirana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 24 haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı seçerek Türkiye’nin önünü açacaklarını ifade ederek, “24 hazirandan sonra, iktidara geldiğimizde daha fazla özgürlük, demokrasi, hukuk devleti dönemine geçeceğiz” dedi.