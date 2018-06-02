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02 Haziran 2018 13:47

AK Parti Milletvekili adayları Ovacık halkıyla buluştu

Ovacık Belediye Başkanlığı ile Ovacık AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı, Öğretmen Hasan Denli Kültür Merkezinde iftar programı düzenledi.

AK Parti Milletvekili adayları Ovacık halkıyla buluştu

02 Haziran 2018 13:47


Programa Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zait Doğu, Ovacık Belediye Başkanı Zafer Kükler, Karabük Ak Parti Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Ak Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Ovacık İlçe Teşkilatı Başkanı Yakup Narter, 27. Dönem Karabük Ak Parti Milletvekili Aday Adayları Bülent Ersöz, Nihat Ceylan, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatı ile Ovacık halkı katıldı.


İftar sonrası konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 24 haziran seçimlerinde Türkiye’nin yeni bir sisteme geçeceğini, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçeceklerini belirterek, " Karabüklüler olarak, Ovacıklılar olarak görevimizi yapacağız, bundan sonra da görev seçtiklerimizin olacaktır" dedi.


AK Parti Karabük Milletvekili Adayları Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal’ın konuşmalarıyla program sona erdi.




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