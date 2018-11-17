AK Parti teşkilatından Gazi Soylu'ya ziyaret

AK Parti Karabük Teşikilatı Hakkâri-Şemdinli Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak gazi olan Mehmet Can Soylu'yu evinde ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı birlikte Hakkâri-Şemdinli de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanarak gazi olan Mehmet Can Soylu'ya geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan yaralı askerimizin sağlık durumu hakkında bilgiler alan AK Parti Karabük Milletvekilleri, Gazi Soylu'dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyerek yaralı askerlere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundular.