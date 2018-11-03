AK Parti Yenice İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışı yapıldı

Açılış törenine AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl ve İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Yenice'ye bir çok hizmet getirildiğini belirterek , "3 Kasım'ın aynı zamanda AK Parti'nin halkımızın teveccühü ile iktidara geldiği gündür. Şube açılışımızla iktidara gelişimizin aynı gün olması vesilesiyle iktidara gelişimizin 16.yıl dönümünü de aynı zamanda kutluyoruz.” dedi.

Güneş: "Yenice doğalgazı hakkediyor"

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 24 Haziran'da Yenicelilerin kendilerine verdiği destek, güç ve kuvvetten dolayı teşekkür ederek, " Sizin bizlere verdiğiniz güç ile ve destekle inşallah önümüzdeki beş yıl içerisinde hem ülkemize hem de Karabük'ümüze , Karabük'ümüzün güzel köşesi Yenice'mize güzel işler yapmak için elimizden ne geliyorsa onu ardımıza koymamaya çalışacağız. Yenice meydanında verdiğimiz sözleri unutmayacağız. Meydanda seçimlerden evvel söylediklerimizi biliyoruz, konuştuklarımızı biliyoruz verdiğimiz sözleri de biliyoruz onların takipçisiyiz ve arkasında olacağız. Yenice doğalgazı hakkediyor. Yenice'ye bizim dönemimizde inşallah k doğalgaza evlerinize taşıyacağız. Propagandasını yapmıyoruz. Verdiğimiz sözlerin hep arkasında olduk. AK Parti iktidarı bugüne kadar meydanlarda vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin hep takipçisi olmuştur. “dedi.

Ünal , “Kimin partisinde adam olduğunu bilen insanlarla yürüyeceğiz"

Milletvekili Cumhur Ünal ise , yaklaşan yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek "Kimin partisinde adam olduğunu bilen insanlarla yürüyeceğiz" dedi. "Cumhurbaşkanımız, kimsenin adamı olmayan, doğru, dürüst, çalışkan olan, vatandaşın yanında olan, hizmet ehli insanları bulun ve belediye başkanı adayı olarak koyun dedi. İnşallah biz de bunun gayreti içerisinde olacağız. Yine aynı şekilde Belediye Meclis Üyelerini ve İl Genel Meclisi Üyelerini aynı kriterlerle seçeceğiz." diyen Milletvekili Ünal konuşmasında, AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden geçtiğimiz Nisan ayında ihraç edilen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'yı hedef alarak "Partisini satmayan insanlardan yapacağız. Nereden doğduğunu, nereden geldiğini, kimin partisiyle adam olduğunu bilen insanlarla yürüyeceğiz." dedi. Kendini kendiyle var sananlarla değil, partisiyle güçlü olduğunu bilen insanlarla yürüyeceklerini ifade eden Milletvekili Cumhur Ünal, "Vatandaş kerametin kimde olduğunu, kimin partisini satmadan davasının arkasında durduğunu, kimin kendisine adam gibi hizmet ettiğini ya da kimin kendisine zulmettiğini, insanlar üzerinde baskı kurduğunu, yönlendirmeye çalıştığını, köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi biliyor." dedi.

O gün geliyor diyerek 31 Mart 2019 seçimlerini işaret eden Ünal, "Yeniceli hizmetin kiminle geldiğini, hangi siyasi zihniyetle geldiğini sandıkta gösterecek." diyerek, parti teşkilatları olarak en belediye başkanlığı için en doğru ismi seçmek için gayret edeceklerini ifade etti. Keramet sistemde diyen Ünal, sözlerine şöyle devam etti, "AK Parti var ki bizler varız. Bizler eğer kiminle buraya geldiğimizi, kiminle adam olduğumuzu, kiminle makam sahibi olduğumuzu bilemezsek yarın bunun acısını ve cezasını çekeriz. Yarın birilerinin çekeceği gibi."

Altınöz: " Sık sık şerit değiştiren arabalar mutlaka kaza yapar"

Törende konuşma yapan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile partisinden geçtiğimiz Nisan ayında ihraç edilen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'yı hedef aldı.

Altınöz konuşmasında, "Aday olurum diye değil, partisine destek vermek isteyen ve aday olmasa dahi parti kimi aday gösterdi ise 31 Mart'a kadar beraber bizimle çalışmak isteyen, partisine destek vermek isteyen herkesi aday adayı olmak üzere davet ediyorum." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti olarak başarılı bir şekilde çıkacaklarını vurgulayan Altınöz, "24 Haziran seçimlerinde Yenice bize büyük destek verdi. Yenice'de AK Parti çok kötü sonuç alacak diyenler vardı. Kendisini partimizin üzerinde görenler vardı. Partinin oyunu kendi oyu zannedenler vardı ve seçimden sonra harıl harıl çalıştıkları partiye bile 'Biz bu partiye çalışmadık' diyenler vardı. Buradan mesajı alanlar alıyor. Cumhur Ünal vekilimizin de bahsettiği gibi, partinin gücünü kendi gücü zannedenler 24 Haziran'da boyunun ölçüsünü aldı. Şuan şerit değiştirip başka taraflara mesajlar veriyorlar. Sık sık şerit değiştiren arabalar mutlaka kaza yapar. İnşallah 31 Mart'ta da bu araba toslayacak ve gerçek güçlerini görmüş olacaklar." dedi. Konuşmalarının ardından yeni binanın açılış kurdelesi kesildi.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve beraberindekiler daha sonra ise kısa bir sürede sıcak asfaltı bitirilen Güney, Yazıköy, Tır ve Hisar köyü grup yolunun açılışını yaptı.