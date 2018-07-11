AK Parti Yenice teşkilatı haftalık toplantısını Çeltik köyünde yaptı

Çeltik Köyünde yapılan ve AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıya Çeltik Köyü halkı da katıldı. Toplantıda, AK Parti Yenice İlçe teşkilatı köy halkı ile köyün sorunlarını da görüşerek istişare etti.

AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, "AK Parti Yenice ilçe teşkilatımızın haftalık düzenli olarak yaptığı olağan toplantıyı bu hafta Çeltik Köyünde gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız haftalık olağan toplantılarımızı köy ve mahallelerimizde yapacağız. AK Parti Yenice ilçe teşkilatı olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Partimizin kapısını sonuna kadar Yeniceli hemşehrilerimize açtık. Vatandaş bizim ayağımıza değil, biz vatandaşın ayağına giderek vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinliyoruz. 24 Haziran 2018 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde bizlere destek olan Çeltik Köyü halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Çeltik Köyü Muhtarlığı tarafından organize edilen ve her yıl kutlanan bu yıl beşincisi 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak olan Çeltik Köyü Muhtarlığı Göktepe Şenlikleri’ne de ilçe teşkilatı olarak elimizden gelerek desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz bu şenliklerin her yıl düzenli olarak yapılmasıdır. Yenice’nin tanıtımına katkı sağlayan bu şenliklerin yapılması için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bizlerin bu toplantıyı burada yapmamızı sağlayan Çeltik Köyü Muhtarı Sezai Çoban’a, AK Parti Çeltik Köyü başkanı Mustafa Koymat’a ve köy halkına teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan yerel seçimlerini startını 1 Temmuz 2018 tarihinde AK Parti Karabük Milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’in katılımıyla ilçe teşkilatı olarak celal hatıl parkında düzenlemiş olduğumuz 24 Haziran seçim sonucu teşekkür toplantısında vermiştik. Toplantılarımız bundan sonra köy ve mahallelerde yaparak yerel seçim çalışmalarına da başlamış bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin etmesinin ardından yeni hükümet sisteminin ilk kabinesinde görevlendirdiği Bakanlarımız ülkemiz için hayırlı olsun, Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlerle üstün başarılar nasip etsin” dedi.