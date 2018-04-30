AK Parti’de 30’uncu aday adayı Namal oldu

7 Haziran 2014 seçimlerinde de AK Parti Karabük Milletvekili Adayı olan ünlü iş adamı Sedat Namal AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz’e teslim etti.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz başvuru öncesinde yaptığı konuşmada AK Parti Genel Merkez’in pazar günü aldığı kararla milletvekili aday adaylığı başvurusunun çarşamba günü saat 19.00’a kadar uzatıldığını belirterek, "Teşkilatın çeşitli kademelerinde görev alan iş adamı Sedat Namal ile birlikte 30’uncu aday adaylığı başvurusunu almış bulunmaktayız. İnşallah bu başvuru ülkemize ve partimize hayırlı olur’’ dedi.

Başvurusu öncesi salonu dolduran kalabalığa hitaben konuşan Namal ‘’Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi ‘nerede kalmıştık?’ diyoruz. 2002 yılından beri teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görevler aldık. Bu görevleri layıkıyla yapmaya çalıştık. Yapmaya çalışırken de kırdığımız, üzdüğümüz insanlar olmuştur. Hayatta olanlardan helallik isterim. Ebediyete göç edenlere de Allahtan rahmet dilerim. Onlarında bizim üstümüzde hakkı vardır’’ dedi.

24 Haziran genel seçimlerinde Karabük’te milleti sadece 3 koltuğun temsil edebileceğini kaydeden Namal, "Bizler aday adayı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibine katılmak için aday adayıyız. Ankara’dan 3 kişilik Karabük için ayrılmış sandalye var. Biz burada 3 kişi temsil edeceğimize rağmen tüm adaylarımızın hizmet niyetleri aynıdır diye düşünüyorum. Onlara aday adaylığı sürecinde başarılar diliyorum. İnşallah aday olurlarsa gece gündüz arkalarında 24 Hazirana kadar çalışırız’’ dedi.

Vatandaşlardan vatana ve millete hizmet edecek adaylara oy vermelerini isteyen Namal açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben ülkenin ortada olduğu sorunlardan bahsetmek istemiyorum. Bize enerji lazım, dinamizm ve çalışmak lazım. Her tarafımız yangına dönmüş durumda ama bir söz çok önemli. İşte Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünya 5’ten büyüktür dediğinde yer yerinden oynadı. Meseleyi herkes biliyor. Ülke meselemizin üstünde olan İslam’dır. İslam’ın güçlenmesi lazım. Bu dengeleri bozacak ve bu dengelere güç verecek olan Türkiye olacağı için bu meseleler üzerinde duruluyor. Buradan bize ilgi ve alakalarını esirgemeyen bütün partili dostlarımıza, parti haricinde olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum nasipten ötesi olmaz biz tevekkül edeceğiz takdir ilk önce Allah’ın daha sonra yazılı olarak teşkilatımızındır. Biz size emaneten gönderilen insanlarız. Bu emaneti siz kullanacaksınız. Siz takdir edeceksiniz. Bunun vebali teşkilatlarımızdadır. Yani sizin seçtiğiniz insanlar hem Karabük’e hem de ülkemize hizmet edecek arkadaşlardır."