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02 Mayıs 2018 14:11

AK Parti’de aday adayı bolluğu yaşanıyor

Karabük’te üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Hasbi Ünal 24 Haziran’da yapılacak Genel seçimler için AK Parti’den Karabük Milletvekili aday adaylığı başvuru belgesini yoğun kalabalık eşliğinde İl Başkanı İsmail Altınöz’e teslim etti.

AK Parti’de aday adayı bolluğu yaşanıyor

02 Mayıs 2018 14:11


AK Parti’nin Karabük’te aday adaylığı noktasından 32.’inci başvurunun yapıldığını söyleyen AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, "Diğer partiler bir iki aday adayını zor bulurken,bizim partimizde bugün hasbi kardeşimizin başvurusu ile 32. aday adayı başvurusunu aldık. Buda halkın AK Parti’ye ve bize karşı teveccühünü göstermektedir. Yine çok genç arkadaşlarımız başvurdu. Aralarında en genç başvuru yapan aday adayımız Hasbi Ünal kardeşimizdir. Gençlerimiz özgüvenli olup siyasete atılmalıdır. Hasbi kardeşime özgüveninden, başvuru yaparak bize katkı ve desteğinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.


Karabük Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Hasbi Ünal en genç aday adayı olarak AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı başvurusunda bulundu.


Ünal, burada yaptığı konuşmasında, demokrasi eğitimi ve okul meclisleri kapsamında Karabük’te bulunan tüm öğrencilerin oy kullanmasıyla birlikte Karabük İl Öğrenci Meclis Başkanlığı görevini yönettiğini söyleyerek, " Siyasi partilerin,sivil toplum kuruluşlarının gençlik temsilcileriyle oluşturulan Safranbolu kent konseyi gençlik meclisinde başkanlık görevi yapmaya devam ediyorum. Gençliğin lideri, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Nisan’da yeni Türkiye kapsamında anayasa değişikliği referandumunda gençlere biçtiği değer ve vizyon çerçevesinde bizlere bu özgüveni bulmamıza katkı sağladığı için değerli teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yol çerçevesinde 24 Haziran 2018 tarihinde milletvekili genel seçiminde Karabük’ten AK Parti Milletvekili Aday adayıyım." dedi.


Ünal daha sonra başvuru belgelerini İl Başkanı Altınöze’e teslim etti.




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