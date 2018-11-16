AK Parti'de son başvuru Sedat Namal'dan geldi

Karabük'ün tanınmış işadamlarından Sedat Namal, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Karabük Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıklayarak resmi başvurusunu yaptı.

Kalabalık bir toplulukla AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasına gelen iş adamı Namal başvuru belgelerini AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'e teslim etti.

Başvuru öncesi konuşan Sedat Namal siyaset hayatında çeşitli görevler yaptığını belirterek, “En büyük hizmetlerden birini Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı iken yaptığımı düşünüyorum. Belki o zamanlar kimse Sedat Namal'ı tanımıyordu ama belediyenin açık olduğu zamanlar Karabük halkına kapımız ve gönlümüz hep açık oldu. Hizmetler tabi ki anlatılmaz ama en büyük hayırlı hizmeti 50 yıldır istasyonda bulunan bar ve pavyonların kapatılması konusunda ciddi emeğim vardır. Buranın duası da her zaman benim önüme çıkmıştır” dedi.

“Partimize güç katmaya çalışıyoruz”

“Elimizden geldiği kadar partimize güç katmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Namal şunları söyledi: “Bugün son gün partimize katkı vermek adına ve bize şimdiye kadar çağırdığımız her yere gelen, bize değer verip oyları ile katkıda bulunan eş ve dostlarımızın teşkilatımızın istekleri ricaları hatta ihtiyaç duydukları noktada biz teklifi geri çevirmedik. Biz tevekkül ettik. Aşağı yukarı 4-5 seçim geçirdim. Seçimden bir gün sonra yine Karabük'ün Hürriyet Caddesinde idim. Yani seçim bitti, iş bitti ortadan kaybolma gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Karabük adına herşey güzel olacak. Ben şimdiye kadar hangi partiden olursa olsun Karabük Belediyesine hayırlı hizmetler yapan belediye başkanlarına teşekkür ederim.”