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AK Parti'de yerel seçimler aday adaylığı başvuru süreci başladı

AK Parti’den Belediye Başkanı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başladı.

AK Parti'den Belediye Başkanı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başladı.


Aday Adaylığı başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “AK Parti'den adayı aday olmak isteyenlerin Belediye Başkanı aday adayı başvuru şartları ve tarihi belirlenmiştir. 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayıp 12 Kasım 2018 Pazartesi günü sona erecektir” dedi.


Adayların başvurularını AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasında veya AK Parti Genel Merkez'inden de başvuru yapılabileceğini belirten Altınöz, “Aday adaylığı başvuruları İl başkanlıklarımızdan alınacak basılı formların veya partimizin www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yetkili mercilere bizzat yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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