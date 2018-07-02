AK Parti’den Büyük Birlik Partisi’ne teşekkür ziyareti

Ziyarete AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ak Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve AK Parti il teşkilatı mensupları katıldı.

Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 24 haziran seçimlerinde cumhur ittifakı olarak seçime girdiklerini belirterek “Büyük Birlik Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin ciddi desteğini gördük. Bu Büyük Birlik Partisinin ve Milliyetçi Hareket Partisinin büyük emeği olmuştur. Bizde seçime birlikte girdiğimiz cumhur ittifakının bir ortağımız olarak Büyük Birlik Partisini ziyaret ettik. Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız da seçim çalışmalarına aktif katılmış, desteğini sahada ciddi olarak yanımızda hissettik. İnşallah Türkiye’nin önü ve geleceği daha aydınlık olacak, gelecek Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu gösterdikleri milli duruştan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Karabük milletvekili Niyazi Güneş, “ 24 Haziran seçimleri ülkemiz için sadece bir seçim değil, ülkenin kaderini tayin meselesiydi. Bunu kavrayan arkadaşlarımızdan, liderlerimizden Destici ve arkadaşlarımıza hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Alnımızın akıyla 24 Haziran seçimleri geride kaldı çok şükür ülkemiz şuanda hem yönetim olarak hem meclis olarak ne yapılacağı belli olan bir kararı vermiş oldu. Büyük milletimize de şükranlarımızı arz ediyoruz” diye konuştu.

“BBP’nin mecliste vereceği ilk yasa teklifi idamdır”

Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç da nezaket ziyareti için teşekkür ederek şunları söyledi: “Ülkemiz son günlerde küçük çocuklara tecavüzler, cinayetler bunun gibi vakalar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Büyük Birlik Partisinin de mecliste ilk vereceği yasa teklifi idamdır. Bu konuda da vekillerimizden inanıyoruz ki destek olacaklardır bu konuda, bizleri en iyi şekilde orada temsil edeceklerdir. Bir seçim sürecinden geçtik bizler, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Partinin bu seçim işbirliğin den ilk günden bu yana memnuniyetimizi her şekilde ifade ettik. Çünkü milli ve yerli olanların milliyetçilerin ve maneviyatçıların birliktelikleri bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle belirtmek isterim ki Büyük Birlik Partisi 25 yıllık süreç boyunca her zaman kendi menfaatleri değil önceliği milletim, vatanım, devletim diyen bir harekettir. Bizde koşulsuz şartsız ve hiçbir pragmatik hesap içerisinde bulunmadan cumhur ittifakına destek verdik, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnanıyoruz ki bu yeni sistemle ülkemiz daha güzel yerlere gelecektir. Ben sayın vekilime, sayın il başkanıma ve yöneticilerine başarılar diliyorum.”

Ziyarette Büyük Birlik Partisi Karabük İl Başkanı Dursun Kıraç Alperen dergisi Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu Özel Sayısını AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz’e ve Ak Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş’e takdim etti.