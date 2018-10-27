Ak Parti'den Vali Çeber'e teşekkür

Ak Parti Karabük Milletekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal ve İl Başkanı İsmail Altınöz Rize Valiliği'ne atanan Kemal Çeber'e Karabük Polisevi'nde teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, “Hakk'a hizmet halka hizmet düsturuyla vazifesini ifa eden Valimiz; adaletli, hoşgörülü, tarafsız yönetimiyle ve göreve geldiği günden bu yana yaptığı başarılı çalışmalarla kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Karabük'ün ve Karabüklülerin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yatırım ve hizmetlerinin arttırılması için mesai mefhumu gözetmeksizin çaba sarf etmiş, Karabük ün gelişmesi için azami gayret göstererek devletin vatandaşla kucaklaşmasını sağlamıştır" dedi.

Ünal, "Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum”

Güneş'ten sonra söz alan Ünal, "Valimize, bu süre zarfında ilimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Karabük adına güzel bir 1,5 yıl geçirdiğimize inanıyorum. Aynı başarılı hizmetlerini Rize ilimizde de gerçekleştirecektir. Şimdiden Rize'ye de hayırlı uğurlu olsun. Karabük'ümüze yeni vali olarak atanan Fuat Gürel'e de yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Çeber'in samimiyeti ve mütevaziliğiyle de toplumun her kesiminin övgüsüne mazhar olduğunu kaydeden AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, yeni görevinde başarılar dileyerek Karabük halkı adına şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Vali Kemal Çeber, ziyaretlerinden dolayı AK Parti teşkilatına teşekkür etti.