AK Partili Adaylar muhtarlarla bir araya geldi

Kahvaltı programına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük Milletvekili Adayları Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Burhanettin Uysal, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Programda konuşan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “ Muhtarlarımız bizim için çok önemli, köylerin, mahallelerin kamu hizmetlerinin halkımıza daha iyi yansıtılması mahalle ve köylerimizin sıkıntı ve dertlerini siyasete ve kamu kurumlarına ulaştırılması noktasında muhtarlarımız çok ulvi bir görev yapmaktadır. Bu önemli görevin farkında olanlardan biriside muhtarlarımıza özlemle bekledikleri özlük hakları ve diğer hususlar ile ilgili en önemli düzenlemeleri de AK Parti hükümetleri döneminde oldu ve muhtarlarımıza şimdiye kadar verilen değerin en üzerinde en ulvi değeri verenlerden biriside Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Güneş, “Türkiye kaderini tayin edecek”

AK Parti Karabük milletvekili adayı Niyazi Güneş, “Ne kazandıysak bu memlekette kazandık. Bu memlekette her işçimizin her karışında alın terleri var bu alın terlerini yok sayamayız. 24 Haziran seçimleri her seçimden hayatidir derler ama bu seçimler öneme haiz seçimdir. Türkiye kaderini tayin edecek, Türkiye yolunu tayin edecek, Türkiye sıçrayışını tayin edecek. Geriye gidiş yok, geriye dönüş yok hiçbir zaman Türk milleti geriye dönüşe cevaz vermez.” diye konuştu.

Parlamenter sistemin zorluklarını anlatan AK Parti Karabük milletvekili adayı Burhanettin Uysal şunları söyledi:

“66 hükümet kurmuşuz yani bir hükümetin ömrü 14-15 ayı bulmuyor. Bir hükümet 14-15 ayda ne yapabilir, bir muhtar 14 ayda yada 3 ay sonra grevi bitecekse köyüne hangi hizmeti getirebilirsin, 95 yıllık süreç içerisinde hükümetlerimizde belki cansiparane çalışmak istediler ama sistem onlara müsaade etmedi, 14 aylığına iktidar oluyorsun ama muktedir olmaya şansın yok, ülkede ekonomik bir kriz var, ülkede bir sıkıntı var rahmetli Demirel ne derdi ben enkaz devraldım. Bunun için sistem değişmeli.”

Seçimlerin başladığı günden bu yana vatandaşlara yaşanılan zor dönemdeki tehlikeyi anlatmak istediklerini söyleyen AK Parti Karabük milletvekili adayı Cumhur Ünal, “Uzaktan bulut gelirken yağmur geliyor kötü bir yağmur geliyor diye söyleriz. 24 Haziran uzakta bekleyen bir bulutun ya ülke üzerine çekileceği ya ülke üzerinden def edileceği bir seçim olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Büyük Türkiye fotoğrafına bakmak durumundayız”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan her seçimin önemli olduğunu fakat 24 hazirandaki seçimin hepsinden daha çok önemli olduğunu kaydederek, “ Artık Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz, biz geçmişte yüzde 34,50 iktidar olduk. 2002’de daha sonra %47 ile iktidar olduk ama şimdi yetmiyor, Cumhurbaşkanlığı sisteminde %50 +1 bulmak zorundayız. Ufak tefek gerekçelerle nefsi duygularla hepimiz hükümete şuna buna kızabiliriz ama büyük Türkiye fotoğrafına bakmak durumundayız. Geleceğimizi düşünüyorsak, gençliğimizi düşünüyorsak, 80 Milyonu düşünüyorsak ve İslam alemini düşünüyorsak büyük fotoğrafa bakmak büyük Türkiye’yi gözetmek durumundayız” dedi.