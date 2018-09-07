AK Partili Belediye Meclis üyeleri toplantıya katılmadı

Belediye Başkanının makamında yapılan toplantıya 7 AK Partili belediye Meclis üyesinden 5’i katılmadı.

Toplantıya, Yüksel Meşebaşı (AK Parti), Fehmi Hatıl (AK Parti), İsmet Cebecioğlu (CHP), Nuri Osman Yavaşçı (CHP) katılırken AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Neşe Mısırlı, Erdal Yirmibeş,Alim Örenli, Cevat Belen ve Muzaffer Çalık katılmadı. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı toplantıya katılmayan AK Partili Belediye Meclis Üyelerine sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak tepki gösterdi. Çaylı açıklamasında ,”Saygıdeğer halkımız bizi bu makamlara taşıdı. Bu güzel insanlarımızın desteği sürdüğü sürece tüm zorlukları aşar, yolumuza devam ederiz. Biz hizmet makamıyız ve öyle olmaya devam edeceğiz. Yaparsak biz yaparız bizim ekibimiz yapar.Meclis toplantısını boykot ederek gelmeyerek şahsıma değil,onlara oy veren Yenice halkına yanlış yapmışlardır" dedi.