AK Partili Karakaş : “AK Parti olarak yeni bir zafere imza atacağız”

Türkiye’nin AK Parti hizmetleriyle çağ atladığını ifade eden Sertaş Karakaş, "AK Parti 2002 yılından bu yana sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda yaptığı yatırımlar ile bugün bir çok dünya ülkesini geride bırakmış, gelişmiş ülkeler ile yarışır konuma gelmiştir. AK Parti gençlere, yaşlılara, kadınlara, engelli vatandaşlara yönelik yaptığı sosyal projeler ile millete ne kadar büyük önem verdiğini göstermiştir. Bugün savunma sanayide geldiğimiz nokta bir çok gelişmiş ülkeleri kıskandırmaya başlamıştır. Ekonomik büyüme oranlarımız tüm dünya ülkelerinin dikkatini çekmiş, bin bir türlü saldırılara rağmen yaptığımız devasa yatırımlar ne kadar büyük bir ülke olduğumuzun kanıtı olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıklarımıza yapacaklarımızın en büyük teminatıdır. IMF kuyruklarında bekleyen bir ülkeden çağ atlayan, gelişmiş bir çok ülkeyi geride bırakan bir ülke olmak hiç kuşkusuz AK Parti kadrolarının eşsiz çalışmasının sonucudur. AK Parti’nin neferleri olarak 24 Haziran’a dek gece gündüz demeden çalışacak 2023 hedeflerimiz öncesinde yeni bir zafere daha imza atacağız " dedi.

Ülkenin ciddi bir sınavdan da geçtiğini ifade eden Karakaş, “Ülkemizde beka sorunu var. Birbirimizi ayrıştırmadan birleştirelim. Ülkenin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanımız var. Onun liderliğinde Allah’ın izniyle bu ülke çok daha iyi noktalara ulaşacaktır. Bizler de halk olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a sahip çıkalım. Buradan tüm hemşerilerime saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.