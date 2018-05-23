AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Burada partililere hitap eden Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mevcut sistemde, mecliste yaşanan hükümet kurma süreçlerinin ortadan kalkacağını kaydetti.

Şahin, “Önemli bir süreç içerisindeyiz. Mübarek ayda çetin çalışmalar içindeyiz. 24 Haziran’da Türkiye çok önemli seçime gidiyor. 16 Nisan 2017 yılında bir anayasa değişikliği referandumu halka sunuldu. Halkımızda bu anayasa değişikliğini kabul etti. Bu değişiklikle Türkiye’de yeni bir yönetim sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Aslında bu bir başkanlık sistemidir. Türkiye 24 Haziran’da başkanlık sistemine geçilecek. Artık hükümet kurulması ile ilgili Mecliste yaşanan süreçler bir daha yaşanmayacak. 24 Haziran’dan sonra cumhurbaşkanı, başkan seçilen kişi hükümeti kuracak ve çalışmalara başlayacak. Bu Türkiye’de işleri daha çok hızlandıracak” dedi.

“24 Haziran’da, meydan okumalara en güzel cevabı vereceğiz”

24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye karşı olanlara ve meydan okumalarına cevap vereceklerini ifade eden Şahin, “24 Haziran’da bir şey daha yapacağız. Meydan okumaya sandıkta en güzel cevabı vereceğiz. 17 Mart 2015 tarihinde Amerika’ya gidip hemen dönen ve Mecliste konuşan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş grup konuşmasında 1 dakika konuştu ve indi. Konuşmasında ‘Recep Tayyip Erdoğan, HDP’liler var oldukça seni başkan seçtirmeyeceğiz’ dedi ve bunu üç defa tekrarladı. Bu sadece kendisinin temennisi değildi. Bu uluslararası şer odaklarının da bir temennisi ve beklentisiydi. Bunu Selahattin Demirtaş’a söylettiler. Şimdi bu meydan okumaya 24 Haziran’da milletçe cevap vereceğiz. Sandığa gittiğimizde diyeceğiz ki, sen meydan okudun, bizde Recep Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oyla cumhurbaşkanı seçerek bu milletin önünü 2023’lere, 2053’lere, 2071’lere kadar açacak bir süreci başlatacağız, diyeceğiz. Sadece cumhurbaşkanımızı yani başkanımızı seçmeyeceğiz aynı zamanda 24 Haziran’da güçlü bir yönetim ve güçlü bir meclis seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği kanun tasarılarını komisyon ve genel kurulda değerlendirdikten sonra hemen kabul edecek çoğunluğu oluşturmalıyız” diye konuştu.

AK Parti Karabük milletvekili aday listesinde isminin geçmemesi hakkında da konuşan Şahin, şunları söyledi:

“Bana çokça mesaj geliyor. Başkanım seni aday listesinde göremedik. Zaten ben aday adayı başvurusu yapmadım. Uzun süredir siyasetin içindeyim zaten. Karabük’e, ülkeye hizmet etmek sadece milletvekili olmaktan geçmez. Dolayısıyla biz her zaman vekil olsak da olmasak da Karabük’ün, ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz milletvekili olmadan öncede Karabük’e birçok yönde hizmet etti. Bize ne görev verilirse onları yapacağız.”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara oyla başkan yapmak için çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Şahin, “Karabük ile ilgili bir sorun olduğunda kapımız herkese açık ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Eski meclis başkanı olarak bana tahsis edilen odada hizmetimize devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi Türkiye’yi dünya devletleriyle rekabet edecek konuma getiriyor. Savunma sanayiyi kurarak Türkiye’yi muhtaç etmekten kurtarmaya çalışıyor. Bu yüzden önünü kesmek istiyorlar. Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan’sız, AK Parti’siz seçim istiyorlar. Ama onların ne istediği önemli değil, halkımızın isteği önemli. Şimdiden seçim hepimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen iftar yemeğine AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, TSO Meclis Başkanı Mehmet Mescier, belediye başkanları, STK başkanları, AK Parti Karabük milletvekili adayları ile çok sayıda davetli ve partililer katıldı.