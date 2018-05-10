Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili soruları yanıtladı.

Şahin, 24 Haziran seçimlerinde neden aday olmadığı yönündeki soruya, aktif siyaset hayatına 1983 yılında girdiğini ve 35 yıldır aktif siyasetin içinde olduğunu söyleyerek, "Milletvekilliği, millet adına milletin verdiği yetkiyle üstlenilen bir sorumluluktur, geçici bir görevdir" dedi.

TBMM’ye 1995 Aralık seçimleriyle İstanbul Milletvekili olarak girdiğini ve 23 yıldır mecliste olduğunu kaydeden Mehmet Ali Şahin, "Dolayısıyla uzun sayılabilecek bir siyasi hayatım var. 24 Haziran’da yapılacak olan milletvekili seçimleri var, o gün aynı zamanda ilk defa yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi de var. Aday adaylığı başvurusunda bulunmadım ve bunun nedeni de konuşmamın başında da söylediğim sözlerden de bunu cevabını da çıkarabilirsiniz, uzun yıllardır siyasetin içindeyim” ifadelerini kullandı.

“Milletvekilliği bir meslek değildir”

Milletvekilliğinin bir meslek olmadığına dikkat çeken Şahin, "Milletvekilliği, millet adına milletin verdiği yetkiyle üstlenilen bir sorumluluktur, geçici bir görevdir. Dolayısıyla daha genç ve daha yetenekli arkadaşlarımızın önünü açalım. Onlar da milletimizin nihayetinde Karabük’ü konuşuyorsak Karabüklü hemşehrilerimizin vekilliğini parlamentoda yapabilsinler. Aynı zamanda uzun yıllardır siyasetin içinde olmamdan dolayı da bazı edindiğim tecrübeler var. Millete hizmet etmenin tek yolu milletvekili olmak değildir, yani bir siyasi parti içinde siyasi partinin hedeflerine uygun çalışmalar yapmak için mutlaka milletvekili olmak şart değildir. Başka pozisyonlarda bile o siyasi partiye, millete hizmet edilebilir" diye konuştu.

“Bu can bu tende olduğu müddetçe hizmet etmeye devam edeceğiz”

Milletvekili olmayışının hizmet etmesini engel bir durum teşkil etmediğini de ifade eden Şahin, “’Karabük Milletvekili aday adayı olmadınız, dolayısıyla milletvekili adayı da olamazsınız, Karabüklü hemşehrilerimizin bundan sonraki taleplerini, isteklerini yerine getirmeyecek misiniz?’ diye bir soru çıktığında; hayır, biz hangi pozisyonda bulunursak bulunalım bu can bu tende olduğu sürece imkanlar nispetinde milletimize, ülkemize ve Karabüklü hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatta örnek olarak söylüyorum bugün vatandaşlarımızdan bize gelen talepler vardı ve ben aday değilim ama 24 Haziran’a kadar milletvekilliğim devam edecek. Ondan sonra da TBMM Danışma Kurulu bir karar almazsa eski meclis başkanları bulunduğum alanda yerimiz olacak ve milletimizin taleplerini yapabileceğimiz kadar yapacağız” dedi.

“Emir telakki ederim”

Parti Genel Merkezi Üst Kurulu’nun bir değerlendirme yaparak aday olması yönünde görüş beyan edilmesi halinde yeniden milletvekilliği adayı olabileceğinin sinyallerini veren Şahin, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız da böyle bir kanaati ortaya koyarsa ben bunu emir telakki ederim. Ama Karabük’teki aday adayı olmuş arkadaşlarımızın bana ihtiyaç hissettirmeyeceğini düşünüyorum. Ben aday olmasam da adaymış gibi Karabük’te olacağım ve siz de takip edin, beni yine köylerde göreceksiniz, Ramazan ayı dolayısıyla merkezi köylerde toplu iftar yemekleri vermeyi planlıyoruz. Beni oralarda göreceksiniz, sokaklarda göreceksiniz. Karabük merkezde etkinliklerde göreceksiniz. Çünkü ben halen 24 Haziran’a kadar Karabük’ün Milletvekiliyim. Olmasam bile ben AK Parti’nin kurucuları arasında yer almış bir kişiyim. Hangi konumda olursak olalım biz liderimizin peşinde milletimizin isteklerini yerine getirmeye çalıştık bundan sonra da getirmeye çalışacağız” dedi.

“Görevden kaçmam”

Aday adayı listesinin güçlü bir liste olduğunu belirten Mehmet Ali Şahin, “Özetle aday adayı müracaatlarından bulunmuş arkadaşlarımızın içinde aday olacak üç kişinin çıkacağına inanıyorum. Bunu tabii ki Genel Merkez üst kurulumuz değerlendirecek. ’Ama sana ihtiyaç var seninle girersek daha başarılı oluruz’ gibi bir tablo ile karşı karşıya kalırsak ve görev tebliğ edilirse ben bundan kaçmam" ifadelerini kullandı.

“Son derece önemli bir seçim”

24 Haziran’da yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinin Türkiye için adeta dönüm noktası olabilecek öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

“16 Nisan 2017’de milletimizin onayladığı Anayasa değişikliği ve bunun sonucunda Türkiye’ye getirilmesini karar verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk defa bu seçimde taşları yerine oturtacak. Bu yeni sisteme Türkiye 24 Haziran’da geçmiş olacak. O bakımdan son derece önemli bir seçimdir. Hem kendi araştırmalarım hem de kamuoyu yoklamalarına bakıldığında ben ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini ve Cumhurbaşkanı olarak seçileceğini düşünüyorum."