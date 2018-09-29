AK Partili vekiller basınla bir araya geldi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de katılımıyla basınla bir araya geldi.

Safranbolu'da düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı İsmail Altınöz, 3 aylık yaz dönemi içersinde milletvekilleri ile birlikte halkın yanında olduklarını söyleyerek, bir ekip olarak önlerinde yapılacak olan yerel seçimlerde teşkilat olarak güçlü bir şekilde çıkacaklarını kaydetti.

Altınöz, “ Yerel seçimlerde parti olarak il ve ilçelerde adaylarımız çıkacak. Genel merkez yerel yönetimlerden gelen 4-5 kişilik ekip çarşı ve pazarda halkımıza esnafımızla sohbet edecek. Bu denli titiz bir çalışma var. Onların söylediği ve bizim söylediklerimiz saha çalışmasında örtüştüğünde hızlı bir şekilde adaylarımız açıklanacak. Cumhurbaşkanımız ifade etti, teşkilatlarımızda il ve ilçe başkanımız ben aday adayıyım diye çıkmayacak. Genel merkezimizin çalışma sonrası ihtiyaç varsa çık denilirse çıkılacak.” dedi.

Ünal : “ Piyasalarda olumsuz havalar oluşturmaya çalıştılar

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise, 24 Haziran genel seçimlerinin ardından basınla düzenli olarak bir araya geleceklerini kaydederek, “Ülkemizde ABD'nin baskısıyla dolar kurlarında bir artışlar olarak moralsizlikler oluşturulmaya çalışıldı. Dolarla bağlantılı şeyler vardır ama tarladaki domatesin dolarla alakası yoktur. Yurt dışından bir hareket oluşturulmaya çalışıldıysa kendi içimizde bir takım insanlar döviz furyasını ikiye üçe çıkartacak şekilde piyasalarda olumsuz havalar oluşturmaya çalıştılar. Seçim öncesi patatesin 6 liraya çıkarılması gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak bundan önce çok krizler gördük geçirdik ve bunun da üstesinden gelecektir. Her şey dünyada aynı hızla devam etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün olumsuzluklara rağmen yoluna devam etmekte. Büyüme hızları her çeyrekte olduğu gibi büyümeye devam ediyor” dedi.

“Oralardan nemalanmaya çalışmamak lazım”

Milletvekili Ünal, Devletin ve AK Partinin yoluna devam ettiğini de kaydederek, “ Devletimiz önemli ve yarım kalan projeleri devam ettirmektedir. Sadece yeni projelere şuan sıcak bakmamakta. Herşey olağan seyrinde ve devletimiz emin adımlarla yürümektedir. Şehrimizi ilgilendiren bazı konularda farklı sesler çıkmada. KARDEMİR üzerinde çok konuşulmakta. Kardemir özel bir sektördür ve bir zamanlar biz batarken ağlıyorken bugün çok iyi noktalara gelmekte. İyi olduğu zaman biraz da övün. Orada binlerce işçi çalışıyor. Yönetime, yönetenlere ve KARDEMİR'e ayrı konuşuluyor. Orada çok güzel bir yönetim kurulu vardır ve çok güzel yönetiliyor. Biz döverek eleştirerek çok şey kazanamayız. Bağımsız adayları devletimiz atamakta ve güvendiği için oradalar. KARDEMİR çevre yatırımları noktasında eleştiriliyor ve bizde mutlaka bunları takip ediyoruz. Bunların bir yapım maliyeti ve süreleri vardır. KARDEMİR ilklere imza atıyor ve kaliteli çelik üretim noktasında çalışmalarını görüyoruz. Bir yerde bir şey güzel gidiyorsa onu tebrik etmek lazım. Oralardan nemalanmaya çalışmamak lazım. Yerelde de teşkilatımız ve milletvekilimiz ile birlikte yatırımların takibi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güneş : “Artık ‘Uzayınca budama, kuruyunca sulama' devri geride kaldı.”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise, her işin önemli noktasının başlangıç olduğunu ve başlangıç işlerin sonucunu tayin ettiğini ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımızın tabiri ile ABD'nin bodoslama ülkemize hem yönetim hem de finans olarak saldırdığının herkes farkında. Böyle bir mücadele ve savaşın içindeyiz. Bu savaşı kazanacağız. Bu ülke dünyada hiçbir ülkenin kursağına sığmaz. Bu millet Türk milleti, ve bu milleti kimse bölemez, parçalayamaz. Bu mücadele beka mücadelesidir. Ne Irak, ne Suriye, burası Türkiye. Bu saldırıyı bertaraf edeceğiz ve ediyoruz. Bu ülke buna muktedirdir. Basınından yönetimine en ücra köşesindeki vatandaşından en süt kademeye kadar herkes bunun şuurunda. Artık ‘Uzayınca budama, kuruyunca sulama' devri geride kaldı. ‘Söküğünü dikemez siyaset' Türkiye bertaraf edildi. Karabük'ün çeliği gibi ülkemizin her insanı bu saldırılar karşısında dik duracak ve bükülmeyecek. Bu kur savaşlarını geride bırakacağız. Planlanan yatırımlar önümüzdeki yıllarda aynı hızla devam edecek” dedi.

“KARDEMİR'in yetkileri Karabükspor'a sahip çıkmak durumundadır”

Gazetecilerin Karabükspor konusundaki sorusuna ise milletvekili Güneş, “ Karabükspor'un her hafta aldığı mağlubiyetten sadece şehrin değil şehir dışındaki Karabüklülerin de üzüldüğüne de dikkat çeken Güneş, “ Biz bu konuda yetkilileri uyardık uyarıyoruz. Karabük'te bu durum ilerisi bakımında travma meydana getirebilir. Karabükspor'un hamisi KARDEMİR'dir. Bu ben değil kendi tüzükleri söylüyor. Tüzükte diyor ki, ‘ Karabükspor müşkül bir duruma düştüğünde KARDEMİR sahip çıkar.' KARDEMİR'in yetkileri Karabükspor'a sahip çıkmak durumundadır. Çıkmadıkları zaman Karabükspor'un yediği her gol Karabüklülerin gönlünü ve ruhunu rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık ileride telafisi olmayan durumları meydana getirebilir. Hiç kimse bigâne kalmamalı. Biz valilikte yapılan toplantıya katılarak temennilerimizi ifade ettik. Bu temennilerimiz bir emir değildir, Karabüklülerin bir temennisidir ve hislerine tercüman olmaya çalıştık. Karabükspor heba ve göz ardı edilebilecek değer değildir. Bu takım kolay oluşmamıştır. Bunlar hep KARDEMİR sayesinde olmuştur. Biz Karabükspor ile hep Karabük'ün değerini yükselttik” ifadelerine yer verdi.