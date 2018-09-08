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08 Eylül 2018 16:33

AK Partili vekiller Çinli iş adamlarını Karabük’e davet etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan’la bir araya geldi.

AK Partili vekiller Çinli iş adamlarını Karabük’e davet etti

08 Eylül 2018 16:33


Ankara Tepe Prime’de bulunan Çin İş Adamları Derneği ofisinde gerçekleşen görüşmede milletvekilleri Güneş ve Ünal Karabük’ün ticareti, turizmi, sanayisi ve ekonomisi hakkında Dernek Başkanı Quan’a bilgi paylaşımında bulundu. Bölgenin imkanları ve potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda milletvekilleri, Quan önderliğindeki Çin İş Adamlarını Karabük’te ağırlamaktan duyacakları memnuniyeti dile getirdiler. Dünyada önemli bir üretim ve ticari hacmi elinde bulunduran Çin Cumhuriyeti’nin Karabük içinde önemli bir ekonomik iş birliği sağlayabileceğini ifade Güneş ve Ünal Karabük’e uluslararası anlamda yatırımların önünü açılması anlamında çalışmalarının süreceğini söylediler.




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