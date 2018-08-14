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14 Ağustos 2018 12:59

AK Partili vekiller dernek üyelerinden ilçe sorunlarını dinledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundular.

AK Partili vekiller dernek üyelerinden ilçe sorunlarını dinledi

14 Ağustos 2018 12:59


Karabük’te geçtiğimiz günlerde açılan Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş hayırlı olsun ziyareti yaptılar. Tanışma, güç, birlik ve beraberlik oluşturma amacıyla kurulan derneği ziyaret eden milletvekilleri ilçenin sorunlarının çözümü konusunda talepleri dinleyerek, ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler. Derneklerin insanların birlik ve beraberliğinin sağlanmasından katkıda bulunduğunu da hatırlatan vekiller yeni kurulan yardımlaşma derneğinin hayırlı olmasını dilediler.


Ayrıca AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.




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