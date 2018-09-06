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06 Eylül 2018 10:31

AK Partili vekiller, “Ekim ayında yapılacak kongre hayırlı olsun”

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve yönetimi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

AK Partili vekiller, “Ekim ayında yapılacak kongre hayırlı olsun”

06 Eylül 2018 10:31


Çelik-İş Genel merkezinde yapılan görüşmede, Başkan Değirmenci Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’i makamında ağırladı. Genel Başkan Değirmenci vekillerin ziyaretlerinden memnun kaldıklarını ve bir çok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek teşekkür etti.



“Kongrenin Çelik-İş ailesine hayırlı olmasını diliyorum”


AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Çelik-İş’in Türkiye’de sendikacılığın önemli köşe taşlarından birisi olduğunu belirterek, “Şehrimizde de önemli sayıda üyesi bulunmaktadır. Karabük halkı Çelik-İş sendikasını ailenin bir ferdi olarak görür ve bilir. Ekim ayında sendikanın kongresi var ben şimdiden kongrenin Çelik-İş ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Cumhur Ünal da ziyaretin verimli geçtiğini vurgulayarak “Önemli konuları istişare etme fırsatımız oldu. Çelik-İş Sendikamız Türkiye genelinde önemli bir üyeye sahip. Bu sorumluluk ve bilinçle çalışmalarını yürütüyorlar. Ben de önümüzdeki ay gerçekleşecek olan kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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