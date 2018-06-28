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28 Haziran 2018 14:04

AK Partili vekiller teşekkür ziyaretlerine başladı

AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal seçimlerin ardından ilçelere teşekkür ziyaretlerine başladı.

AK Partili vekiller teşekkür ziyaretlerine başladı

28 Haziran 2018 14:04


Eskipazar İlçesine gerçekleştiren ilk ziyarette Güneş ve Ünal esnaf ve vatandaşlara destekleri için teşekkür etti. Yapılan ziyaretlerde vekillerin yanı sıra, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, İlçe Başkanı İsmail Palaz, İl Genel Meclis Üyeleri Kamil Ünal, Sedat Yaman, İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin ve Eskipazar Kadın Kolları yer aldı.


Eskipazar halkının verdiği güçlü destek için teşekkür eden Güneş, “Eskipazar’ın devam eden projelerinin yakın takipçisi olacağız. Ziyaretlerimiz diğer ilçelerde de devam edecek” dedi. Milletvekili Cumhur Ünal’da ise Eskipazar’ın sorunlarını çözmek için gerekli özveriyi göstereceklerini belirtti.


İl Başkanı İsmail Altınöz de vatandaşlara verdikleri güçlü destek için teşekkür etti.




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