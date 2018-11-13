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AK Partili vekiller Vali Gürel ile fikir alışverişinde bulundu

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük’e atanan Vali Fuat Gürel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karabük'e atanan Vali Fuat Gürel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.


Ziyarette AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'in yanı sıra 22. Dönem Karabük Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de yer aldı.


Valilik makamında sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Fuat Gürel, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için misafirlerine teşekkür etti.

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