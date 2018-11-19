AK Partili vekillerden Orman Genel Müdürüne ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal AK Parti Yenice teşkilatı ile birlikte Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ziyarette bulundu.

AK Parti Yenice teşkilatı, Yenice halkının orman ile ilgili taleplerini milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal'a dosya halinde ilettiler. Vekiller konunun çözümü için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e ziyarette bulundu. Yenice teşkilatının hazırladığı dosya milletvekilleri Güneş ve Ünal tarafından Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e teslim edildi.

Ormanlarıyla ve bitki örtüsüyle dünyada önemli yeri olan Yenice'yi çok iyi bildiğini, dosyadaki taleplerin hızlıca değerlendirileceğini söyleyen Karacabey, en kısa sürede Yenice'yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

Ziyarette konuşan Milletvekili Niyazi Güneş Yenice ormanlarının büyük bir değere sahip olduğunu belirterek, “Yenice teşkilatımız bize orman konuları ile ilgili taleplerini ilettiler. Buradaki vatandaşlarımız geçimlerinin önemli bir kısmını ormandan sağlıyor, ilettiğimiz konuların çözümü için Genel Müdürümüz sağ olsun alaka gösterdiler. Yakın zamanda talepler çözüme kavuşacak “ ifadelerini kullandı.

Yeniceli vatandaşların taleplerinin kendilerine getirildiğini ve konuların çözümü için Yenice teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Milletvekili Cumhur Ünal, “Genel Müdürümüze konuları ilettik, o da Yenice'nin önemini bildiğini ve yakından ilgileneceğini ifade etti. Biz hemşehrilerimizin taleplerini olabildiğince ilgili ve yetkili makamlara iletiyoruz” dedi.

Yenice teşkilatının talep dosyasında Yenice'deki vatandaşların yoğun kullandıkları Karşıyaka ve Göktepe mesire yerlerinin B tipi mesire alanı statüsüne geçirilmesi, komisyon çalışmalarıyla belli bir aşamaya gelen 2B arazileri için sürecin hızlandırılması, orman işletmesinin personel ve araç ihtiyaçları konuları yer alıyor.