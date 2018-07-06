Akçasu Mahallesi’nde 17 tarihi ev restore edilecek

Geçtiğimiz aylarda tamamlanarak Safranbolu’da turizme Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ile İl Kültür Müdür Yardımcısı Emin Akar tarafından imzalanan protokol ile Akçasu Mahallesi’nde bulunan 17 tarihi evin restorasyonu yapılacağı bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’in yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Emin Akar ile Safranbolu Belediyesi İmar Müdürü Şeyma Acar ve müdürlüğe bağlı mimarlar katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Projenin amacının bölgede bulunan evlerin korunması, onarımı ve kentsel tasarımının yapılması olduğunu belirterek, “Burada 17 konutun restorasyonu yapılacak. ÇEKÜL Vakfının da destekleri ile gerçekleştirilecek olan çalışmada projeyi belediyemizde görev yapan mimar arkadaşlarımız yapacak. Totalde projeyi Kültür Bakanlığımızın destekleri ile hazır hale getireceğiz” dedi.

Tüm bu çalışmaların proje ile bitmediğini ifade eden Ürkmezer,”Uygulamada yine devletimiz her daim olduğu gibi Kültür Bakanlığı olur, yerel yönetimler olur, BAKKA gibi kalkınma teşkilatları olur, dolayısı ile tüm bu destekler ile bizler inşallah Safranbolu turizmi içinde önemli olan bu bölgemizdeki bir güzelliği daha ortaya çıkarmış olacağız. Bu vesile ile projede emeği olan ve bundan sonra emek sarf edecek olan tüm mimar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürü de Kültür Müdürlüğümüze ve müdürlüğümüz nezdinde bakanlığımıza ediyoruz” diye konuştu.

Ürkmezer Safranbolu’nun devlet tarafından el üstünde tutulduğunu, bundan sonra da böyle olacağını kaydederek, “Bakanımızı ziyaret ettiğimizde de Safranbolu ile ilgili kendisine götürdüğümüz bütün projeleri gerek ülkemiz açısından gerekse bu güzelliklerin yeniden insanlığa kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarımı ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini söylediler” dedi.