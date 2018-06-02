Akıllı okul ikinci mezunlarını verdi

100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Vali Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Safranbolu Kızılay Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, Akıllı Okulun Kurucusu Fatih Özdemir, öğretmenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende okul birincisi Özge Demirel’e diplomasını ve plaketini veren Vali Çeber, “Sevgili gençler bugün hayatınızın en önemli adımlarından birini tamamlıyorsunuz. Aileleriniz ve öğretmenleriniz yüzlerinize baktıklarında dört yıl önceki yüzleri görmüyorlardır. Daha bilgili, daha akıllı, daha hazır ve yolun başını biraz geçmiş gençler görüyorlardır. Mezuniyetlerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bugün farklı bir bitiş değil, yeni, tatlı başlangıçların bir günü olsun diye temenni ediyorum. Sizler eğer hemşirelik yolunda devam edecek olursanız güzel bir meslek seçmişsiniz. Ama benim gençlere bir tavsiyem olacak hedefinizi büyük tutun. Bende ticaret meslek lisesi mezunuyum. Hedefi büyük tutun dediğim zaman hep doktor, mühendis, vali, avukat olun anlaşılıyor. Hedefi büyük tutmak demek hayatta mutlu olmanın yollarını bulmak demektir bence. Ümit ediyorum ki hepiniz mutlu olursunuz, inşallah her biriniz hedeflediği meslek dalında devam eder. Benim devletin valisi olarak sizlerden isteğim devletine, milletine, vatanına ve sizleri yetiştiren anne-babanıza hayırlı insanlar olmanız zaten mutluluğun en iyi yolu da budur. Bundan sonra atacağınız adımlar için hepinize başarılar diliyorum, mezuniyetiniz hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Özge Demirel kendisini yetiştiren anne ve babası ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve keplerini fırlatmaları ile sona erdi.