Aksoy, “Milletvekili olarak sorumluluklarımı biliyorum”

Toplantıya CHP İl Başkanı Abdullah Çakır; 24 Haziran seçimlerinde Karabük’ten Milletvekili seçilen Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Merkez İlçe ve İlçe Başkanları, Gençlik ve Kadın Kolları, CHP ikinci sıra Milletvekili adayı Sedat Karaoğlu, üçüncü sıra adayı Gülsün Beniç ve partililer katıldı. CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır 24 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde Karabük’ten 41 yıl sonra milletvekili çıkartmak kendilerine nasip olduğunu söyledi.

“Milletvekili olarak sorumluluklarımı biliyorum”

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy da 24 Haziranda çok çalıştıklarını belirterek, “Ben iki farklı bir sonuç bekliyordum ama Karabük’ün kemik yapısı bu kadarına el verdi. En azından 41 yıl sonra CHP ilk Milletvekilini çıkarttı. Üzerime düşecek sorumluluğu biliyorum. Bu başarıyı genel merkezde görüyor. Beni arayıp tebrik ettiler. İl Başkanımız sandık sandık, inceleyeceğiz dedi çok doğru inceleyip bakmamız lazım. Yılgınlığa uğramız arkadaşlarımıza sesleniyorum, biz inandık, başardık, bize inanmaya devam edin, partimize sıcak bakım gereğini yapsınlar. Muhalif oyları toparladığımız zaman daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Yaklaşık 10 ay sonra yerel seçimler geliyor çalışmaya yarın sabah başlamamız lazım. Mazbatayı alıp yemin ettikten sonra Karabük Milletvekili olarak sorumluluklarımı biliyorum” diye konuştu.