“Alışverişinizi yerli esnaftan yapın” çağrısı

Gökay şöyle dedi:

’’Anneler günü yaklaşmasıyla bazı internet alışveriş sitelerinin reklamlarla anneler günü alışverişlerini oturduğu yerden rahat ve kolay bir şekilde yapılacağını teşvik etmekte. Bize emek verip büyüten annelerimize yapacağımız alışverişler olsun diğer alışverişler olsun halkımızın kendi şehrindeki esnafları dolaşarak ,fiyat ve ürünleri araştırarak birebir ürünü yerinde görerek yani kısaca emek vererek alışverişini yapması gerektiğini düşünüyorum. Karabük’te kazanılan paranın yine Karabük’te kalmasından yanayım. Bu konuya dikkat çekmek için yerel esnafın yanında olduğunu geçtiğimiz ay Kent Meydanı’nda esnaf günleri etkinliğiyle halka duyuran başta belediye başkanımız sayın Rafet Vergili’ye ve bu etkinlikte emeği geçen tüm belediyemiz çalışanlarına sizin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Yerel esnaftan alış veriş yapma konusundaki hassasiyeti Karabük halkımızın da göstereceğine inanıyor bu vesileyle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor ellerinden öpüyorum.’’