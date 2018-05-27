Almanya’daki Ibrıcaklılar iftarda buluştu

Ibrıcaklılar, iftar programında köylerinin sorunlarını da konuşma imkanı buldular.

Almanya’da yaşayan Karabük -Yenice Ibrıcak Köylüleri, Dinslaken şehrinde iftar programı düzenledi. İftar programına, Ibrıcak Köylüleri adına Hasan İbik, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, Malatya Girişimciler Derneği Genel Başkanı Rasim Saka ve çok sayıda Ibrıcaklı katıldı. Katılımın yoğun olduğu iftar programında Ibrıcak Köylüleri adına konuşan Hasan İbik, Ibrıcaklılar olarak bundan böyle her yıl geleneksel olarak bu tür iftar programlarını düzenleyeceklerini belirterek, iftar programına katılanlara teşekkür etti. İbik, Almanya’daki Ibrıcaklılar olarak, Yenice Ibrıcak köyünde düzenlenecek iftar programına da katkıda bulunacaklarını söyledi. İbik, Ibırıcaklılar olarak Ramazan bayramında da bir araya geleceklerini ifade ederek, bayramlaşmaya herkesi davet etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

İftar programına katılan Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam’da, Ibrıcakların bu tür programlarını çok anlamlı bulduğunu ve bu tür etkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İnam, Ibrıcakların birlik ve beraberliklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Köylerinin sorunlarını konuştular

İftar yemeğinden sonra, Ibrıcaklılar Türk çayı eşliğinde köylerinin sorunlarını konuştular. İftar yemeğinde kadınların yoğun katılımı da dikkat çekti.