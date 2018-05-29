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29 Mayıs 2018 00:07

Almanya’daki Karabüklüler iftarda buluştu

Merkezi Almanya’nın Gladbeck şehrinde bulunan Almanya Karabük-Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Yöneticileri hemşerileyle Hassel DITIB Camisin de iftarda bir araya geldi.

Almanya’daki Karabüklüler iftarda buluştu

29 Mayıs 2018 00:07


İftar öncesi deneğin din görevlileri Bahattin Akça ve Adnan Onur, ilahi ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu ve dua yapıldı.


İftar programına, Derneğin Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı, istişare Kurulu Başkanı Rejat Çetinkaya, Onursal Başkan Muharem Doğancı, Gladbeck DITIB Başkanı Nadir Karaman, UID MKYK Üyesi Abdullah Ören, Gladbeck Uyum Meclisi Başkanı


Bahtiyar Ünlütürk, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Yöneticileri Ali Sarı, İşadamları Hüseyin Dereli, Şaban Onur , İsmail Odabaş, İrfan Rençber, Eğitimci Bahri Akalın, Ali İnan, Veyis Ören, Cevdet Koymalı, Ayhan Eren, Adnan Dereli, Erdal Onur, Adem Onur, Hasan Karakaş, Dursun Doğancı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşların temsilcileri, gurbetçi Karabük ve Yenice’liler iştirak etti.


İcra Kurulu Başkanı İbrahim Doğancı iftar sonrası yaptığı konuşmada, gurbette kendi örf, adet , gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.


Doğancı, iftar programına katılan herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin ömür boyu “asimile” olmadan süreceğini de kaydetti.




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