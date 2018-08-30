Altın safran belgesel film festivaline doğru

Fatih Ürkmezer, basın mensupları ile bir araya gelerek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin ilk ve tek belgesel film festivali olma özelliğine sahip, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında 19’uncu kez kapılarını açıyor. Ürkmezer, ana teması ‘Kültürel Miras ve Korumacılık’ olan festivalin bu yıl ki yan temasının ‘Mahalle Kültürü’ seçilerek unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, adetlerini konuşmayı, paylaşmayı ve yeni nesillere aktarmayı bir görev olarak benimsediğini belirterek, belgesel film yarışmasında dereceye giren ve özel gösterime layık görülen belgesel filmler, 1 - 5 Eylül tarihleri arasında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında 20.00-23.00 saatleri arasında, 6-8 Eylül tarihlerinde de Altın Safran Belgesel Film Müzesi ve Akademisinde 10.00-18.00 saatleri arasında sanat severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Türk Sinemasının çok sayıda sevilen simasını Korumanın Başkenti Safranbolu’da buluşturacak olan festival kapsamında milyonların ilgi ve beğeni ile yıllarca izlediği Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler Dizilerinin oyuncuları, Engin Şenkan, Cihat Tamer, Ümit Yesin, Ayşe Kökçü, Güler Ökten, Erkan Can, Esra Akkaya, Alp Balkan, Atılay Uluışık, Aydan Burhan, Filiz Kaynak, Filiz Küçüktepe, Goncagül Sunar, Filiz Taçbaş, Hilal Saral, Işık Aras, Kutay Köktürk, Meral Çetinkaya, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağarlı, Osman Cavcı, Parla Şenol, Serpil Tamur, Songül Ülkü, Umur Burgay, Ümit Efkan’ın yanı sıra ünlü komedi sanatçısı ve yönetmen Hamdi Alkan gibi ünlüler festivali renklendirecekler. Sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren Türk Sinema Sanatçılarına Festival Komitesi tarafından plaket takdim edilecek.

6 Eylül Perşembe günü saat 18.30 da Köyiçi Meydanında başlayacak ve ünlü sinema sanatçılarının da yer alacağı kortej yürüyüşü, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında meşale yakımı ve havai fişek gösterisinin ardından halk dansları gösteri ile devam edecek.

Festival kapsamında, Üstad Etem Çalışkan, İbrahim Kuş, Erkam Malbeleği, Emrah Yücel, İbrahim Boz ve Tolga Girgin tarafından hazırlanan ‘Medeniyetin Hamuru: YAZI’ Kaligrafi Eserleri Sergisi Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde, Ulusal basının Fotoğraf Editörleri tarafından hazırlanan ‘Safranbolu Buluşması Seçme Sergisi’ ve Film - San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu’nun moderatörlüğünde ünlü isimler Umur Bugay, Cihat Tamer, Erkan Can, Aydan Burhan ve Atılay Uluışık’ ın yer alacağı ‘Mahalle Kültürünün Televizyon Dizilerine Yansıması’ adlı söyleşisi Cinci Hanında ve Doç Dr. Barış Sarıköse’ nin moderatörlüğünde gerçekleşecek olan ‘Yerel Hafızalarda Mahalle Kültürü’ adlı söyleşi ve Altın Safran Fotoğraf Yarışması Seçme Sergisi de Altın Safran Belgesel Müzesi ve Akademisi Muallimler Birliğinde tüm sanatsever ve Safranbolularla buluşacak.

“Çocukların eğleneceği program tamamen ücretsiz olacak”

Ürkmezer, mahalle kültürünün mihenk taşı çocuklarımızın da unutulmadığı festivalde, geleneksel hale gelen Oyun Köyü 7-9 eylül tarihleri arasında kapalı pazar alanında kurulacağını belirterek, “Pamuk şekeri ve balon dağıtımının da olacağı alanda animasyon ekibinin interaktif oyunlarıyla çocuklarımız doyasıya eğleneceği program tamamen ücretsiz olacak. Bu festivalde bir ilki daha gerçekleştirerek, gezici oyun tırı ile çocuklarımıza da kendi mahallelerinde eğlenceyi ayaklarına getiriyoruz. Gezici oyun tırı, animasyon ekibinin interaktif ve geleneksel çocuk oyunlarıyla, ücretsiz dağıtımlarla toplam 10 mahallede belirlenen noktalarda çocuklarımıza unutulmaz saatler yaşatacaklar” diye konuştu.

Ürkmezer, kültür ve sanatın yanı sıra eğlencenin de ön planda olacağı ve ödül töreni ile taçlandırılacak Safranbolu 19. Uluslar arası Altın Safran Belgesel Film Festivaline, Safranbolulu tüm sanatseverleri ve misafirleri davet etti.

Eğlencenin de dolu dolu yaşanacağı festivalde, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında kurulacak ana sahnede Dj Emre Yıldırım ve Dj Tanerman performanslarıyla 3 gün boyunca Safranbolularla olacak. Festivalin açılış günü, Safranbolu Seymen Ekibi, Safran Halk Dansları Topluluğu ve Diyarbakır Kayapınar Halk Oyunları Ekibi, ikinci günü ise İlyas Yalçıntaş, son gün Fettah Can konseri ve havai fişek gösterisi ile festival son bulacak.