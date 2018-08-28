Altın Safran Belgesel Film Festivaline ünlüler akın edecek

Türk Sinemasının çok sayıda sevilen simasını Korumanın Başkenti Safranbolu’da buluşturacak olan festival kapsamında milyonların ilgi ve beğeni ile yıllarca izlediği Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler Dizilerinin oyuncuları, Engin Şenkan, Cihat Tamer, Ümit Yesin, Ayşe Kökçü, Güler Ökten, Erkan Can, Esra Akkaya, Alp Balkan, Atılay Uluışık, Aydan Burhan, Filiz Kaynak, Filiz Küçüktepe, Goncagül Sunar, Filiz Taçbaş, Hilal Saral, Işık Aras, Kutay Köktürk, Meral Çetinkaya, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağarlı, Osman Cavcı, Parla Şenol, Serpil Tamur, Songül Ülkü, Umur Burgay, Ümit Efkan’ın yanı sıra ünlü komedi sanatçısı ve yönetmen Hamdi Alkan gibi ünlüler festivali renklendirecekler. Sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren Türk Sinema Sanatçılarına Festival Komitesi tarafından plaket takdim edilecek.

Yine alanında ilk ve tek olan belgesel film festivali kapsamında, İbrahim Kuş, Tolga Girgin, Etem Çalışkan, Emrah Yücel, Erkam Malbeleği ve İbrahim Boz tarafından hazırlanan ‘Kaligrafi Eserleri Sergisi’ ile Fotoğraf Editörleri tarafından hazırlanan ‘Safranbolu Buluşması Seçme Sergisi’ ünlü sanatçılar Umur Burgay, Cihat Tamer, Erken Can, Aydan Burhan ve Atalay Uluışık’ın katılacakları ‘Mahalle Kültürünün Televizyon Dizilerine Yansıması’ ve Doç Dr. Barış Sarıköse’nin Moderatörlüğünde gerçekleşecek olan ‘Yerel Hafızalarda Mahalle Kültürü’ adlı söyleşi de yer alacak.

19. kez kapılarını açacak olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivalinin bu yıl her gününün dolu dolu geçeceğini ve birbirinden ünlü konukları ağırlayacaklarını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 19. kez gerçekleştireceğimiz festivalimizde bilindiği üzere her yıl birde yan tema belirliyoruz. Bu yıl ki yan temamız ise Mahalle Kültürü olacak” dedi.

Uzun yıllardır ara vermeden sürdürülen ve alanında ilk ve tek olan belgesel film festivali kapsamında çok sayıda etkinliğinde gerçekleştirileceğini belirten Ürkmezer, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Türk Sinemasına önemli katkılar sağlamış, uzun yıllardır belleğimizden silinmeyen ve hala beğeni ile hatırladığımız dizi oyuncularımızı konuk edeceğiz. Bununla beraber mini konserler, mahalleler arası futbol turnuvası, animasyonlar, çocuklarımız için 10 mahallemizde kurulacak olan panayırlar, eğlence alanları da yer alacak. Tabii ki sinemamıza önemli katkılar sağlayan bu önemli isimleri ilçemizde ağırlamak adına devletimiz de bizlerden desteklerini esirgemediler. Yine Film Sanayii ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı ( FİLM-SAN ) da büyük destek verdiler. Ben bu vesile ile 6 - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimize tüm hemşerilerimi davet ediyor, şimdiden destek veren emeği geçen başta Devlet organlarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.