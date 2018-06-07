Altınöz, “AK Parti halka dokunan bir partidir”

İsmail Altınöz, 24 Haziran seçimleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altınöz, AK Parti’nin sistemli bir parti olduğunu ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından yapılan programa milletvekili adaylarının, parti teşkilatlarının harfiyen uyduğunu söyledi.

Karabük’te AK Parti’nin 24 Haziran seçimlerinde 3-0 yaparak Ankara’ya vekillerini göndereceğini belirten Altınöz, “Bizler teşkilat olarak her gün Karabük merkezinde çalışma yapmıyoruz. Teşkilatlarımız ilçelerimizde, köylerde, mahallelerde ve köy programlarına bende gitmeye çalışıyorum neticede sürekli çalışma halindeyiz. Vekillerimiz farklı bölgelerde, bir önceki İl Başkanlarımız farklı yerlerde ki bu olay belki diğer partiler de pek görülmez. Onun dışında partimizin kuruluşundan bu zamana görev alan arkadaşlarımız da çalışmalara katılıyor; aday adayı arkadaşlarımız programlarımıza gönüllü olarak katılıyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“AK Parti halka dokunan bir partidir”

Vatandaşların AK Parti’nin yaptığı icraatlardan memnun olduğunu , gidişattan memnun olan halkın her seçimde oyunu AK Parti’ye verdiğini kaydeden Altınöz, şunları söyledi:

“Çünkü bizler halka dokunan hizmetler yapıyoruz. Halkın istifade edebileceği hizmetleri kendilerine sunuyoruz. Şöyle bir baktığınız zaman en son Cumhuriyet Halk Parti’sinin cumhurbaşkanı adayının Karabük il teşkilatı her yere herkesin cumhurbaşkanı diye asmış. Kendi afişlerinde bile afaki şeyi görüyoruz, aday olan kişiyi afişlere cumhurbaşkanı diye asmışlar. Yine geçenlerde ki bir mitinginde 1 yaşından 18 yaşına kadar olan çocukların sağlık hizmetlerinden yararlanacağını vaat ediyor ama bu aday galiba Türkiye’de yaşamıyor. Kaç yıldır ülkemizde doğan çocuklar 18 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bizim yaptıklarımızı onlar hayal etmektedirler. Onun için AK Parti halka dokunan özellikle gariplere, kimsesizlere dokunan bir partidir. Gerek evde bakım hizmeti gerekse yatalak hastası olanlara vermiş olduğu bakım paraları ile hastaneye gidemeyecek durumda olanlara direk doktorunu, sağlık ekibini ayağına gönderen bir anlayışı var. 16 yıldır halkının ihtiyaçlarına dokunan bir yapıda olduğu için AK Parti’miz iktidardır.”