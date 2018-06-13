İsmail Altınöz, 24 haziran seçimleri öncesi katıldığı canlı yayında müjdeli açıklamalarda bulunarak, KARDEMİR’in işçi alımı yapacağını bildirdi.

24 Haziranda yapılacak olan seçimler için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirten Altınöz, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan ve Mehmet Ali Şahin başkanımız ile ayrı ayrı programlar yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sona doğru yaklaşırken tempoyu arttırarak hem alan hakimiyetini sağlayarak daha fazla insanlara hitap ederek oylarımızı hızla arttırıyoruz” dedi.

AK Parti’nin oy kaybına uğradığına dair söylentiler için her seçimde birilerin ortaya çıkıp kendilerinin büyük oy tabanı olduğunu söyleyenlerin olduğunu ifade eden Altınöz, her zaman Karabük halkı ile beraber olduklarını, bazı şeyleri söylerken tutarlı, ayağı yere basan şeyleri ifade etmek zorunda olduklarını söyledi.

Altınöz, imar ve iskan sorunu olan konutların problemlerini çözmek için çıkartılan İmar Barışı ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar kapsamlı bir düzenleme yapıldığını kaydederek “Bunun en büyük sebebi de devlet millet kaynaşmasını sağlamak açısından Karabük’te 15 bine yakın konut insan devletle mahkemelik durumda bu durum gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bunun yasal bir zemine bağlamak amacıyla çıkarılmış bu düzenlemeye başvuru konusunda e-devlet üzerinden kayıt yapamayan ve aklında sorular olan vatandaşlarımız ve çevre müdürlüğümüzde 7-8 kişilik özel bir birim oluşturuldu. Oraya gidip kafasına takılan soruları sorabilir ve bilgi alabilirler ilçelerde de tapu müdürlüklerinde bilgi alabilirler” diye konuştu.

“KARDEMİR yakın zamanda işçi alımı ile ilgili duyuru yapacaktır”

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri’nin (KARDEMİR) 600 bin ton üretimden 3 milyon ton seviyesinde bir üretime geçtiğini ve daha çok katma değeri yüksek olan ürünlere yöneldiğini dile getiren Altınöz, şunları söyledi:

“Bu da KARDEMİR’in hem geleceği açısından hem de ülke açısından önemlidir. KARDEMİR üniversitemizin yapımında ve sosyal sorumluluk projelerin de olduğu gibi istihdam anlamında da çok büyük katkıları oldu. En son tren tekeri fabrikası yapıldı. Geçen hafta KARDEMİR yönetim kurulunu ziyaret ettik. Karabük halkı tekrar istihdam anlamında KARDEMİR’den bir şeyler bekliyor. Şuanda istihdam konusunda hükümetin gerçekten ciddi girişimi var. KARDEMİR’inde bu istihdama katkısı olması içinde personel alımı noktasında talebimizi ilettik. Sizin aracılığınızla bunu müjdesini veriyorum. İlerleyen zamanlarda yaptığımız görüşmeler sonucunda bir işçi alımı ile ilgili bir duyuru yapacağını düşünüyorum. Emekli olanların yerine Karabük’ün çocuklarının yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerimiz burada çalışsın çoluk çocuğuna ekmek getirsin istiyoruz. Burada çalışacak olanların Karabük dışından gelmesini istemiyor ve sıcak bakmıyoruz. Karabüklü hemşehrilerimizin, gençlerimizin çalıştırılması konusundaki talebimiz olumlu karşılandı. Bayram öncesinde işçi alımı konusunda duyurunun yapılacağını düşünüyorum.”