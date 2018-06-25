Altınöz, “Masum coğrafyalar için bu seçim çok önemliydi”

İsmail Altınöz, 24 Haziran seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Karabük’te yüzde 54,6 oy oranı ile AK Parti’ye destek verildiğini belirtti.

24 Haziran seçimlerini kazasız belasız bitirdiklerini, İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak üzerlerine düşen görevi en iyi bir şekilde yaptıklarını belirten Altınöz, “ Adaylarımız ile birlikte gece gündüz demeden yoğun bir çalışma temposunda seçimi geride bıraktık. Karabüklü hemşehrilerimize ve Cumhur ittifakı ortaklarımız Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanı Adem Kar ve teşkilatlarına, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Dursun Kıraç ve teşkilatlarına teşekkür ederim. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın Karabük’ten yüzde 65,44 gibi bir oyla seçilmesine katkı sağladılar. Bu bağlamda da güzel bir başarı elde ettik” dedi.

“Masum coğrafyalar için bu seçim çok önemliydi”

Seçim sonuçlarının ülke ve dünya siyaseti açısından da çok önemli olduğunu ifade eden Altınöz, şunları söyledi: “Maalesef tüm dünyadaki mazlum coğrafyaların yaşadığı zulme karşı sadece Türkiye’den ses çıkıyor. O yüzden tüm masum coğrafyalar içinde bu sonuçlar, bu seçimler çok önemliydi. O yüzden onlar içinde hayırlı olsun diyorum. Tüm dünya için tüm insanlar için hayırlı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza güvenen Karabüklü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Özveriyle çalışan, canla başla bu süreçte çalışan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma, seçim koordinasyon merkezimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimize, mahalle başkanlarımıza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halkımız bu şekilde teveccüh etmiş. Halkımızın görüşünün, teveccühünün bizim başımızın üzerinde yeri vardır.”