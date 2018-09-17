Altınöz, “Menderes ve arkadaşları hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır"

AK Parti Karabük İl Başkanlığı 17 Eylül 1961 tarihinde Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesini düzenlenen bir basın açıklaması ile tepki gösterdi.

İl Başkanlığı binasının önünde yapılan toplantıya AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, kadın kolları ile ilçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, 27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını, yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açıldığını ve Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olduğunu belirtti.

Altınöz, millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olayın Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilmesi olduğunu belirterek, “27 Mayıs 1960 Darbesi'nin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ Darbe Girişimi'nin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan, insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır” dedi.

“Menderes ve arkadaşları hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır”

Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınması ile başbakanın, kabine üyelerinin, milletvekillerinin keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakıldığını dile getiren Altınöz,

“Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen ‘Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır” diye konuştu.

“17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür” diyen Altınöz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.