Altınöz'den eğitim ve öğretim yılı mesajı

İsmail Altınöz 2018-2019 Yeni Eğitim Öğretim yılının açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altınöz mesajında, “Geleceğimizin şekillenmesinde ortak noktada buluştuğumuz yeni bir eğitim öğretim yılına daha girmiş bulunmaktayız. Ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sunan eğitim bizler için vazgeçilmezlerin başında yer alıyor. Bu açıdan eğitime her zamankinden daha fazla önem verip bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekir” dedi.

Uzun bir tatil döneminin ardından çocukların tekrar okula başlamalarının heyecanını ortaklaşa yaşadıklarını belirten İl Başkanı Altınöz, “Öncelikle çocuklar tatil rehavetini bir an önce üstlerinden atmalılar. Derslerine odaklanarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerekiyor. Çünkü günden güne gelişerek dünya ülkelerine karşı sürekli fark atan ülkemizin fen, fizik, kimya, teknoloji vb. dallarda da en iyi olması gerekir. Türkiye gelişmişlik seviyelerini hızla tırmanarak imrenilecek bir hale geldi. Bunda başarılı öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu başarılı öğrencilerin katkıları azımsanmayacak kadar çoktur. Ülke çıkarlarını gözeten öğretmenlerin yetiştirmiş olduğu ya da yetiştireceği öğrenciler daima ülkesini, bayrağını ve halkını seven bireyler olarak kalacaklardır. Bu nedenle emanet edeceğimiz değerli çocuklarımızın başarılarını konuşabileceğimiz, ülkemize sunmuş olacakları katkıları tartışabileceğimiz tarzda yetişmeleri için özen gösterilmesi gerekir. Bu konuda ebeveynlere de önemli görevler düşüyor. Eğitim boyunca öğrencilerin durumlarını gözetip, zaman zaman değişen başarı performanslarını kontrol etmeleri gerekir. Bu duygularla yeni eğitim öğretim döneminin ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.