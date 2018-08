Altunç’tan yerli malına sahip çıkma çağrısı

Altunç, Türk milletinin bu kriz döneminde yerli üretimine sahip çıkarak, kendi özüne uygun Anadolu’nun yerli ve doğal ürünlerine yönelerek batının saldırı ve art niyetli tutumunu yıkma gücü olduğunu belirterek, "Bu gücü geçmişinden alan bir toplumumuz. Bu halk topraklarında nice felaketler, nice savaşlar yaşamış. Her ölüm tehdidinde, her vatan toprağına yapılan her saldırıda özünde yatan ruhla mücadelesini sürdürmüştür. Bugün devletimizin aldığı Amerikan mallarına boykot kararında Anadolu Markalar Birliği olarak destek verdiğimizi, başkanlığımız dâhil, tüm şubelerimizde Anadolu’nun tüm markalarını ülkemizin gündemine daha sıkı, daha candan bir hizmetle, yeni projelerimiz ve yeni ürünlerimizle halkımızla el ele vererek, yerli mallarımızı kullanacağı sözünü veriyoruz. Amerikan malları başta olmak üzere ticaretlerimizde yerli para kullanacağımızı beyan ederiz” diye konuştu.