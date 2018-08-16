Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 11:09

Altunç’tan yerli malına sahip çıkma çağrısı

Anadolu Markalar Birliği Başkanı Kenan Altunç, Türkiye’ye son günlerde yapılan ekonomik saldırılar karşısında "Devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu ifade ediyoruz" dedi.

Altunç’tan yerli malına sahip çıkma çağrısı

16 Ağustos 2018 11:09


Altunç, Türk milletinin bu kriz döneminde yerli üretimine sahip çıkarak, kendi özüne uygun Anadolu’nun yerli ve doğal ürünlerine yönelerek batının saldırı ve art niyetli tutumunu yıkma gücü olduğunu belirterek, "Bu gücü geçmişinden alan bir toplumumuz. Bu halk topraklarında nice felaketler, nice savaşlar yaşamış. Her ölüm tehdidinde, her vatan toprağına yapılan her saldırıda özünde yatan ruhla mücadelesini sürdürmüştür. Bugün devletimizin aldığı Amerikan mallarına boykot kararında Anadolu Markalar Birliği olarak destek verdiğimizi, başkanlığımız dâhil, tüm şubelerimizde Anadolu’nun tüm markalarını ülkemizin gündemine daha sıkı, daha candan bir hizmetle, yeni projelerimiz ve yeni ürünlerimizle halkımızla el ele vererek, yerli mallarımızı kullanacağı sözünü veriyoruz. Amerikan malları başta olmak üzere ticaretlerimizde yerli para kullanacağımızı beyan ederiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç