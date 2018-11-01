Amatör takımdan sponsoruna meşaleli teşekkür

Amatör Lig takımlarından Aydınlıkevler Gençlik Spor Kulübü kendilerine sponsor olan bir marketin sahibine meşaleler eşliğinde coşkulu bir seremoni ile teşekkür etti.

Karabük'te bu yıl kurulan takımlardan Aydınlıkevler GSK, Aydınlıkevler'de bulunan ve kendilerine forma sponsoru olan markete teşekkür için coşkulu bir seremoni düzenledi. Amatör Lig'in çiçeği burnunda takımı mahallede taraftarlarının tezahüratları eşliğinde sponsor markete kadar yürüdü. Taraftarlar hem tezahüratlarıyla hem de yaktığı meşalelerle takımına destek olurken mahallede de farkındalık oluşturdu.

Takım ve taraftar sponsor marketin önünde toplanırken, Aydınlıkevler GSK Kulüp Başkanı Cemal Kelleci gençlere yardımlarından ötürü market sahibi Cuma Kara'ya ve bu sponsorluk görüşmelerinde büyük pay sahibi olan Aydınlıkevler Mahallesi Muhtar Adayı Fahri Bostancı'ya teşekkürlerini iletti. Kelleci, Cuma Kara'ya adının yazılı olduğu formayı hediye ederek, “Takımıza bu imkanları sağlayan market sahibi Sayın Cuma Kara'ya Aydınlıkevler GSK ve Aydınlıkevler sakinleri olarak çok teşekkür ediyoruz. Bize forma sponsoru oldu ve desteklerinin devamını bekliyoruz. Kendisine küçük bir hediyemiz var. Onu takdim ediyorum” dedi. Yapılan organizasyondan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kara, “Gençlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimiz kötü alışkanlıkların bulunabileceği sokaklarda, parklarda heba olmasın. Sporlarını yapsınlar. Mahallemizin gençlerine yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.