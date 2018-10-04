Ambulans helikopter 43 günlük Yılmaz bebek için havalandı

Karabük'te dünyaya gelen 43 günlük üçüz bebeklerden biri, nekrotizan enterokolit (mide-bağırsak iltihabı) hastalığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 43 günlük Yılmaz Efe Telli isimli bebeğin mide-bağırsak hastalığı nedeniyle İstanbul Çengelköy Mediva Hospital Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Hastane doktorları bebeğin İstanbul'a sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği ile irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğinin Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi neticesinde Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı, Karabük İl Jandarma Komutanlığındaki piste indi. Ambulansla pist alanına getirilen bebek, hava ambulansı doktorları tarafından tekrar kuvöze konularak İstanbul'a götürüldü.