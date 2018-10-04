İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans helikopter 43 günlük Yılmaz bebek için havalandı

Karabük’te dünyaya gelen 43 günlük üçüz bebeklerden biri, nekrotizan enterokolit (mide-bağırsak iltihabı) hastalığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Karabük'te dünyaya gelen 43 günlük üçüz bebeklerden biri, nekrotizan enterokolit (mide-bağırsak iltihabı) hastalığı nedeniyle 112 hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.


Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 43 günlük Yılmaz Efe Telli isimli bebeğin mide-bağırsak hastalığı nedeniyle İstanbul Çengelköy Mediva Hospital Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Hastane doktorları bebeğin İstanbul'a sevk edilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliği ile irtibata geçti. İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Başhekimliğinin Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesi neticesinde Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı, Karabük İl Jandarma Komutanlığındaki piste indi. Ambulansla pist alanına getirilen bebek, hava ambulansı doktorları tarafından tekrar kuvöze konularak İstanbul'a götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.