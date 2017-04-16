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16 Nisan 2017 12:30

Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

Karabük’te evde bakım hizmeti alan ve engelli vatandaşlar, Sağlık İl Müdürlüğü’nün tahsis ettiği ambulanslarla oylarını kullanıyor.

Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

16 Nisan 2017 12:30


Evde bakım hizmeti alan ve engelli olan vatandaşlar, referandumda oy kullanmaya devam ediyor.


Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile 112 ambulansları, hastanelere ait nakil araçları ve evde sağlık hizmetlerine ait araçlarla birlikte toplam 20 araç tahsis edilen yaklaşık 150 hasta ve engelli, evlerinden ve hastanelerden alınarak oy kullanacakları okullara götürülüyor. Durumu iyi olan vatandaşlar nakil araçlarıyla oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alınıyor.


Evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Mimar Sinan Ortaokulu’na getirilen 64 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Barlas, sağlık personelince sedyeyle oy kullanacağı 1084 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi. Barlas, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.


Ayşe Barlas, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki seçimlerde oy kullanmaya oğlunun getirdiğini söyleyerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah hayırlısı olur" dedi.




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