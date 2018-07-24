Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 16:08

Apartmanın çatısına yıldırım düştü

Karabük’te 4 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Apartmanın çatısına yıldırım düştü

24 Temmuz 2018 16:08


Olay, saat 13.30 sıralarında Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini arttırınca 4 katlı bir apartmanın çatı katına düşen yıldırım sonucu bacalardan biri yıkıldı. Yıldırımın düşmesiyle birlikte çatıdaki bazı kiremitler apartmanın bahçesinde bulunan mobilya arabasının yanına düştü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın elektrik sigortasının attığı ve araçların geçişi için kullanılan otomatik kapının arızalandığı belirtildi.


Yıldırım düştüğü sırada dükkanda oturduğunu belirten Nihat Mesut, “Bir şimşek çaktı, büyük bir patlama oldu. Bizde korktuk, içeride zor durduk. Oturduğumuz yerden bir anda ayağa fırladık. Oysa apartmanın çatısına düşmüş. Çatıya düşme sonucu bacayı yıkmış. Biz ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Büyük bir felaketten kurtulduk yani” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç